Alguns pagesos traslladen la protesta al Parlament després de fer nit a Barcelona

Tercer dia de protestes dels pagesos. Després d'una jornada històrica, en què milers de tractors van entrar a Barcelona amb marxes lentes per l'Avinguda Meridiana i la Diagonal, la mobilització de la pagesia ja comença a afluixar. La majoria van marxar cap a casa la nit de dimecres. Però n'hi ha que van decidir quedar-se argumentant que el cansament acumulat després de 48 hores de mobilització no feia segura la tornada. D'altres, es van quedar per traslladar aquest dijous les protestes al Parlament de Catalunya.

Són unes desenes de tractors de la Catalunya Central i diuen que després de la protesta al Parlament aniran cap a casa. La seva intenció es reunir-se amb la presidenta de la cambra, Anna Erra, que té previst atendre'ls. Segons informa la Guàrdia Urbana, la columna de manifestants de Gran Via ha fet el recorregut des del carrer Roger de Llúria fins al parc de la Ciutadella, passant pel Passeig Sant Joan.

Els que es trobaven a la Diagonal ja han iniciat una marxa lenta per tornar cap a casa. Majoritàriament, eren els que venien de més lluny, molts de la zona de l'Ebre. La sortida dels tractors causa circulació amb congestió de fins a deu quilometres entre Castellbisbal i Pallejà en sentit Lleida i quatre més a la B-23, entre Sant Joan Despí i Barcelona, també en sentit a la capital lleidatana, segons dades del Servei Català de Trànsit.

També es registren sis quilòmetres de circulació a l'AP-7 intensa Santa Margarida i els Monjos i Vilafranca del Penedès, en sentit Tarragona.

"Treballar" amb el sector per a trobar solució

Amb els pagesos mobilitzats a les portes del Parlament aquest dijous, el conseller David Mascort s'ha compromès a "treballar" plegats amb el sector per a trobar solució al seu malestar. Després de reivindicar tota la feina feta durant els últims anys, el titular d'Acció Climàtica ha assegurat que "continuaran treballant per atendre totes les demandes del sector primari" i ha defensat que "segur que treballant plegats ens en sortirem, com sempre quan en aquest país enfrontem els reptes plegats".

Els preus "no són justos" i la burocràcia "ofega" els pagesos

Mascort ja va emplaçar la pagesia a reunir-se en deu o quinze dies per fer una "anàlisi concreta" del sector. Ho va fer dimecres al vespre després de rebre diversos representants d'entitats agrícoles i ramaderes a la Generalitat, acompanyat del president Pere Aragonès. Les entitats els van entregar un document unitari amb 53 propostes.

Mascort va admetre que "tots plegats podem fer les coses millors" i va dir que cal trobar les "fórmules per fer les coses més àgils". També va subratllar que les reivindicacions són "absolutament justes" i va apuntar que els preus "no són justos", la burocràcia "els ofega" o "qüestions que políticament decidim i funcionen, després s'entrebanquen pel camí".

Tot i la retirada de la majoria dels pagesos, ja han avisat que la intenció és mantenir les mobilitzacions previstes per als pròxims dies, com anar al port de Tarragona, a Mercabarna i el dia 21 a Madrid amb companys de tot l'Estat.