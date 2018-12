Aliances àmplies d'esquerres broten arreu de Catalunya de cara a les eleccions municipals

Construir candidatures àmplies d'esquerra que vagin més enllà d'unes o altres sigles amb l'objectiu d'arribar -o mantenir- el govern municipal. Amb aquesta premissa de fons, cada cop són més les confluències -o coalicions- que s'anuncien arreu del territori català amb la mirada posada a les eleccions municipals del proper 26 de maig. D'exemples n'hi ha molts i en la majoria d'ocasions hi participen la CUP i els Comuns, si bé en aquest cas no sempre s'hi integren tots els sectors de la formació. A més a més, s'hi han de sumar activistes independents i projectes de dimensió estrictament municipalista. Ripollet, Manresa, Sitges, Girona, Cerdanyola o Sant Boi del Llobregat són només alguns dels exemples d'una onada que a poc a poc agafa força a l'espera que s'hi sumin nous municipis i nous actors. Les properes setmanes seran intenses per concretar moltes candidatures.



Decidim Ripollet, la candidatura que el 2015 va unir l'històric COP -el referent local de la CUP- i Podem s'ampliarà de cara l'any vinent amb la participació també d'En Comú Podem, és a dir, ICV i EUiA, a més novament del partit lila. El projecte pretén revalidar l'alcaldia que va assolir fa tres anys i mig i que ostenta José M. Osuna. A Cerdanyola del Vallès s'ha articulat Guanyem Cerdanyola, una marca que uneix Compromís, la CUP i EUiA, i que pretén sumar-hi altres formacions. Amb el nom de Compromís -i la presència de la CUP i alguns membres de Podem, però no d'EUiA- ja va assolir l'alcaldia el 2015. A Badalona, Guanyem Badalona -que fins l'estiu tenia l'alcaldia de la ciutat, en mans de Dolors Sabater- pretén sumar al seu projecte ERC, que ja ha anunciat que negociarà, i Catalunya en Comú.

Guanyem Girona, que uneix la CUP, MES, Comú de Girona, Som Alternativa, Pirates de Catalunya i Lluita Internacionalista, a més de diverses entitats, ja ha anunciat que Lluc Salellas, actual regidor cupaire i antic portaveu del secretariat nacional de la formació, encapçalarà una candidatura que vol arribar a l'alcaldia de la ciutat. Guanyem Sitges reuneix la CUP, Sitges en Comú -que no inclou ICV-, MES i independents a l'espera que El Comú de Sitges -la referència local de Catalunya en Comú- decideixi si s'hi suma, mentre que a Manresa la CUP i EuiA ja han anunciat que aniran plegades, convidant la resta dels comuns a sumar-s'hi.

Sant Boi: espai ampli per acabar amb quatre dècades de PSC



A Sant Boi, la segona ciutat més poblada del Baix Llobregat amb gairebé 85.000 habitants, el projecte també opta per la denominació Guanyem. En concret, Guanyem Sant Boi està integrat per la CUP i Comuns Sobiranistes de Sant Boi, mentre que ERC i ICV i EUiA han optat per no sumar-s'hi. En el comunicat de presentació de la candidatura, s'afirma que la plataforma s'obre "als diferents agents de l'esquerra transformadora per tal de bastir una alternativa al model de ciutat dels 40 anys de govern del PSC i ICV. (...) Som conscients de l'esgotament del model de gestió de ciutat opac i clientelar que han apuntalat durant 40 anys i creiem que és el moment d'un canvi que només l'esquerra transformadora pot encapçalar".

[FIL] La CUP de #SantBoi (@GdSB_CUP) i Comuns Sobiranistes presentem candidatura conjunta per a les properes municipals. Portem anys treballant juntes al carrer. Ara toca fer-ho també a l'Ajuntament. pic.twitter.com/0dTKTsT12H — Guanyem Sant Boi (@GuanyemSantBoi) 16 de desembre de 2018

Per aprofundir en el cas de Sant Boi, l'únic dels esmentats en què l'alcaldia sempre ha estat en mans del mateix partit -el PSC-, ens reunim amb Laure Vega, membre de l'assemblea local de la CUP, i Juanan Geraldes, militant de Comunistes de Catalunya i integrant dels Comuns Sobiranistes. Ambdós expliquen que el treball conjunt arrenca des de baix, en nombroses mobilitzacions, i que s'intensifiquen arran de la commemoració del primer aniversari de l'1 d'octubre.



Vega recalca que la voluntat de fer un salt endavant en la representació institucional sorgeix després de comprovar "la poca eficàcia que té a Sant Boi formar part de l'oposició»" La CUP va ser un dels actors claus de Gent de Sant Boi, la candidatura de l'esquerra transformadora que ha comptat amb dos regidors durant l'actual mandat. "Ens hem trobat que estem lligats i passes a formar part d'un entramat on tens un espai d'incidència molt mínim, sobretot per les inèrcies de 40 anys de govern del PSC. per això decidim anar junts i fer una aposta guanyadora", afegeix. La militant cupaire admet que a través de l'experiència institucional també han descobert els límits de l'acció d'un ajuntament, però matisa que "a Sant Boi ni tan sols s'ha arribat mai a aquests límits" que sí han intentat assolir altres municipis.

Geraldes reconeix que ara mateix la mobilització social, sobretot aquella lligada a qüestions socials, no és comparable a la que hi havia abans dels comicis de 2015, però troba "normal" que no sempre hi hagi el mateix nivell de mobilització i afegeix que "seria perfecte crear un espai que aglutinés tota l'esquerra, amb les seves diferències i tradicions, però ara no es dona el cas".



Tot i intentar-ho, ni ICV, EuiA ni ERC han volgut implicar-se a una candidatura àmplia i Vega i Geraldes són especialment crítics amb ICV, "que es limita a fer de crossa del PSC i no és capaç de distingir entre el que és Ajuntament i el que és partit", i EUiA, "que no tenen representació a l'Ajuntament i només fan de crossa d'ICV". Vega, en canvi, recalca que amb ERC s'ha fet un cert treball en comú "i hem constat les dificultats per arribar i incidir a l'equip de govern". "En qualsevol cas, no hi descartem pactes [tant amb ERC com amb ICV] però ha de ser per fer polítiques transformadores", afegeix, mentre que Geraldes apunta que "en la mesura que tinguem uns resultats més o menys bons podrem parlar amb ells sense cap problema i sense que es posin en una posició de força".

Propostes transformadores



Sant Boi és una de les ciutats on l'ultradretà Vox té decidit presentar-se a les properes eleccions municipals. No seria la primera vegada que el municipi ha d'afrontar la hipotètica presència d'una formació xenòfoba i d'extrema dreta, ja que entre 2011 i 2015 Plataforma per Catalunya (PxC) va tenir-hi tres regidors, que no va poder revalidar fa tres anys, quan va quedar-se a pocs vots d'obtenir un representant. Vega recalca que l'important en el cas de Vox és "veure qui els vota i perquè ho fa" i tenir clar que part de la feina per aturar-los passa per desmuntar discursos falsos que han quallat en una part de la població, "com ara que les persones migrades s'emporten els recursos socials, quan les dades ho desmenteixen". Però que la solució no passa per tractar aquests votants com a "racistes, ignorants i feixistes".



Els dos activistes exposen que, en bona part, el que farà Guanyem Sant Boi no és altra cosa que recuperar un cert discurs clàssic de l'esquerra -"pa, sostre i treball"- afegint-hi qüestions com "vida i llibertat" més vinculades al feminisme i apostant per una gestió econòmica amb molta força del cooperativisme. "Volem fer servir l'aprenentatge d'anys i anys d'esquerres i que sabem que funcionen. El cooperativisme no es va inventar abans d'ahir", explica Vega.



Entre les moltes propostes concretes que la candidatura plantejarà hi ha la construcció d'habitatge de lloguer social, la cessió d'espais per a l'habitatge cooperatiu, treballar per recuperar espai de la caserna de l'exèrcit -situada al centre del municipi-, fer un viver de cooperatives -a l'estil de Coòpolis, situat al recinte de Can Batlló, a Barcelona-, aturar la destrucció del territori, fer una escola formativa intergeneracional o donar un major ús al parc agrari, mobilitzant els terrenys abandonats.