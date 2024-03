Alliberen quatre víctimes de tràfic d'éssers humans i 11 més per explotació laboral en 16 supermercats

Els Mossos d'Esquadra han alliberant quatre víctimes de tràfic d'éssers humans i 11 més per explotació laboral en 16 supermercats de Catalunya, desarticulant un grup especialitzat en aquest sentit. En el marc de l'operatiu, la policia catalana ha detingut sis persones, entre ells el cap del grup, que ja ha ingressat a presó. Era l'encarregat de portar sota engany homes del Pakistan per explotar-los.

Els arrestats tenen entre 30 i 40 anys: se'ls acusa de delictes de pertinença a organització criminal, tràfic d'éssers humans en el vessant d'explotació laboral, contra els drets dels ciutadans estrangers, contra els drets dels treballadors, falsificació documental i blanqueig de capitals. Els detinguts van passar a disposició judicial el dia 9 de febrer, la investigació continua oberta i no es descarten altres detencions.

Segons detallen els Mossos, les víctimes reballaven en condicions "pràcticament d'esclavitud", tenien salaris baixos o inexistents i vivien en entorns insalubres. A més, estaven allotjades en soterranis dels mateixos supermercats o dormien entre els passadissos d'aquests establiments. També es va comprovar que les regularitzacions d'aquestes persones es feien amb falsificacions de la partida de naixement.

Les víctimes malvivien en condicions d'esclavitud i s'allotjaven en els mateixos locals on treballaven i, en ocasions, dormien en matalassos als passadissos pic.twitter.com/fNP7IdBF38 — Mossos (@mossos) March 21, 2024

Els integrants de l'organització criminal eren membres d'una mateixa família. L'entramat comptava amb una infraestructura de societats mercantils vinculades als establiments investigats, i amb diversos domicilis on els treballadors eren distribuïts i allotjats. Els caps eren també els administradors de les societats propietàries dels diferents establiments alimentaris franquiciats.

Un cas recurrent

El cap de la Unitat Central de Tràfic d'Éssers Humans de la DIC, Lluís Moreno, ha destacat que aquest "no és un cas aïllat": "A dia d'avui és fàcil aconseguir franquícies de grans marques comercials i aquests establiments són emplaçaments són molt propicis a tenir treballadors explotats". Des de principis d'any, els Mossos d'Esquadra han dut a terme tres investigacions (dues amb Policia Nacional) vinculades amb el tràfic d'éssers humans i han alliberat una trentena de víctimes, 15 per explotació laboral i 15 per explotació sexual.