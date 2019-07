Allotjament accessible i amb valors per a estudiants universitaris

Amb una població que supera els 200.000 universitaris, cada any són molts els estudiants de Catalunya que han de marxar de la seva localitat de residència habitual per anar a estudiar en alguna de les vuit universitats de la demarcació de Barcelona. En molts casos, això implica un trasbals suplementari: haver de trobar un allotjament accessible on residir mentre es cursen els estudis. Sensible a aquesta realitat, el Govern de la Generalitat, mitjançant el Consell Interuniversitari de Catalunya, promou dos programes destinats a facilitar la cerca d’allotjament per a estudiants universitaris des d’un doble vessant que tingui en compte criteris d’accessibilitat i valors humans.

Barcelona Centre Universitari (BCU)

El Barcelona Centre Universitari (BCU) va néixer l’any 1997 amb la missió d’impulsar, coordinar i dirigir totes les accions i activitats que són considerades necessàries per promocionar Barcelona i la seva àrea metropolitana com un centre universitari internacional. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i les vuit universitats de la demarcació de Barcelona, el BCU té com a un dels seus objectius prioritaris proporcionar allotjament a estudiants, investigadors i professors universitaris mitjançant una central de reserves.



En aquest sentit, el BCU treballa amb diferents agències que ofereixen diverses tipologies d’allotjament per a estudiants des del compromís amb l’acompliment d’un seguit de bones pràctiques pel que fa a les condicions de l’habitatge. Entre aquestes, hi ha l’obligació que els allotjaments disposin de cèdula d’habitabilitat, siguin segurs, estiguin en bones condicions higièniques, tinguin wifi i estiguin moblats i equipats per entrar-hi a viure.



Tot i que la demanda majoritària d’allotjament prové de l’estranger, un 30% correspon tanmateix a estudiants de Catalunya i de la resta de l’Estat que volen instal·lar-se a Barcelona. Per a ells, el BCU proporciona habitacions des de 250 euros/mes fins a 600 euros/mes i pisos a partir de 380 euros/mes. Tenint en compte les agències col·laboradores, el BCU disposa en total d’una borsa de prop de 12.000 places per a estudiants, professors i investigadors estrangers.



La demanda d’allotjament augmenta considerablement durant els períodes corresponents a principi de curs i l’arribada d’Erasmus als mesos d’agost i setembre, i també al gener i febrer. Tenir la possibilitat de compartir pis amb estudiants d’arreu del món és sens dubte un dels grans al·licients d’aquest tipus d’allotjament.

Barcelona Centre Universitari - Informació i allotjament universitari

Viure i conviure, una experiència intergeneracional

Més enllà de facilitar un allotjament per a estudiants, “Viure i conviure” és un programa que ofereix un valor afegit d’incalculable valor humà: la possibilitat de compartir pis amb persones grans en situació de soledat o que tinguin necessitat de companyia. Coordinat per la Fundació Roure i amb la participació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, aquesta iniciativa fomenta les relacions solidàries i intergeneracionals facilitant alternatives d’habitatge per a joves estudiants durant el curs acadèmic.



El programa fomenta un tipus d’intercanvi no lucratiu basat en la convivència entre dues generacions que, a causa dels canvis en les estructures familiars en els darrers temps, no sempre han tingut l’ocasió de conviure quotidianament. Es tracta, a més, d’un recurs molt accessible per als estudiants amb pocs recursos econòmics que busquin allotjament a Barcelona o rodalies. L’edat mitjana de les persones grans que hi participen és de més de 80 anys, mentre que el perfil majoritari dels estudiants correspon a persones de més de 20 anys.



Per poder formar part d’aquest programa les persones acollidores han de tenir més de 65 anys, viure soles i gaudir d’un estat físic i mental que els permeti desenvolupar les activitats diàries habituals de forma autònoma. També han de disposar d’un habitatge en bones condicions d’habitabilitat i higiene i estar disposades a compartir casa seva.

El programa "Viure i conviure" fomenta un tipus d’intercanvi no lucratiu basat en la convivència entre dues generacions

Per poder formar part d’aquest programa les persones acollidores han de tenir més de 65 anys, viure soles i gaudir d’un estat físic i mental que els permeti desenvolupar les activitats diàries habituals de forma autònoma. També han de disposar d’un habitatge en bones condicions d’habitabilitat i higiene i estar disposades a compartir casa seva.



Pel que fa als estudiants, han de tenir menys de 35 anys, estar matriculats a una universitat i no tenir la seva residència a la mateixa ciutat on estudien. Com a intercanvi basat en principis solidaris i ètics, es demana als estudiants interessats una sèrie de compromisos com per exemple tenir disponibilitat de temps per a la convivència i una bona predisposició envers les persones grans. Tenen, també, el deure de passar un mínim de 6 nits a casa de la persona acollidora i fer-se càrrec de totes les despeses pròpies.



Un alt percentatge de participants en aquest programa, tant joves com avis i àvies, repeteixen l’experiència viscuda en anys anteriors.



Més informació a:

- Barcelona Centre Universitari: https://bcu.cat/ca/

Viure i Conviure: https://www.fundacioroure.org/projectes/#viure-i-conviure