Almenys el 20% de l'alumnat en situació de vulnerabilitat abandona els estudis després de l'ESO

A Catalunya, l'any 2021 el 14,8% dels joves catalans d'entre 18 i 24 anys no tenien cap titulació més enllà de l'ESO. La Fundació Bofill destaca que aquesta xifra és més del doble entre els col·lectius més vulnerables, com els joves migrats o procedents de famílies amb un baix nivell d'estudis. En aquest sentit, assenyala que és "incomprensible" que la lluita contra l'abandonament no sigui una prioritat del Govern. Per aquest motiu, demana al Departament d'Educació que en els pròxims quatre anys, els municipis i centres educatius activin un pla de mesures dirigides a l'alumnat en situació de vulnerabilitat.

Catalunya continua al capdavant dels països amb més joves poc qualificats i sense estudis postobligatoris, tot i haver reduït notablement les xifres d'abandonament escolar prematur en les darreres dècades, d'un 32,9% l'any 2008 a un 14,8% el 2021.



La Fundació Bofill adverteix que més enllà de les xifres, l'abandonament escolar té un elevat cost social. Les persones sense estudis postobligatoris tenen quatre vegades més possibilitats de tenir una feina manual no qualificada i de passar més temps a l'atur, que les que tenen estudis superiors. També solen tenir salaris més baixos, més dificultats per pagar l'habitatge i pitjor salut. El problema és especialment greu entre els nois i noies d'origen migrat i de famílies amb una renda baixa. En aquests col·lectius, les taxes d'abandonament superen el 20% i en alguns grups arriben fins i tot al 40%.

Mesures urgents

L'entitat assegura que en aquests moments, el sistema educatiu "no té les eines necessàries per fer front a aquesta problemàtica". Polítiques com la disminució de la repetició, l'augment sostingut de la graduació a l'ESO, i la promoció de la Formació Professional han ajudat a la reducció de l'abandonament, però no n'hi ha prou amb aquestes mesures." Cal saber qui i on són, i donar-los suports d'orientació, educatius i econòmics per assegurar la seva continuïtat educativa i l'accés a l'educació postobligatòria", detalla en un comunicat.

Per erradicar aquesta problemàtica, la Fundació Bofill presenta Zero Abandonament: Una agenda de xoc contra l’abandonament escolar prematur a Catalunya, una agenda de propostes elaborada pels investigadors Elena Sintes, Miquel Àngel Alegre y Alejandro Montes dirigides als col·lectius amb més vulnerabilitat social i econòmica. Aquesta agenda de xoc fixa les prioritats i els àmbits d'actuació perquè el Departament d'Educació, juntament amb municipis, escoles i instituts, lideri un esforç de país per reduir dràsticament l'abandonament en el plaç d'una legislatura.

Entre les mesures recollides al pla de xoc destaquen la d'utilitzar el registre d'alumnes per identificar i fer un seguiment de la seva trajectòria i crear 11.000 beques anuals per a joves d'entre 16 i 18 anys amb situació de vulnerabilitat.