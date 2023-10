Almenys quatre detinguts en un dispositiu policial contra l'organització neonazi Combat 18

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut almenys quatre persones en el dispositiu policial conjunt contra una organització ultra vinculada al nacionalsocialisme i al supremacisme blanc anomenada Combat 18. S'han fet entrades a diversos punts de l'Estat, deu de les quals a Catalunya, l'epicentre de la operació, segons Efe.

Dues de les detencions, un home i una dona, s'han fet a Sentmenat (Vallès Occidental), on els agents també han intervingut plantes de marihuana i material per cultivar-la. Hi ha dos arrestats més, també un home i una dona, a Mollerussa (Pla d'Urgell). També s'han fet escorcolls al Prat de Llobregat (Baix Llobregat), Navarcles (Bages), Lloret de Mar (Selva).

A banda, també s'han fet quatre intervencions a Arganda del Rey (Madrid), Talavera de la Reina (Castella-la Manxa), Lugo i Màlaga.

El desplegament policial a Catalunya ha anat a càrrec de la Comissaria General d'Informació, la BRIMO, ARRO, els GEI i la Unitat Canina. La investigació està tutelada pel jutjat d'instrucció número 3 de Manresa.

Un grup neonazi prohibit a Alemanya

El grup neonazi Combat 18, que pren la xifra 18 de la primera i la vuitena lletra de l'alfabet -A d'Adolf i H de Hitler-, es va originar al Regne Unit el 1992 i posteriorment es va estendre per diversos països europeus, entre ells Alemanya, on va ser prohibit el 2020 per la seva perillositat.

L'organització està estretament vinculada a Blood and Honour, una de les bandes supremacistes blanques més importants d'Europa i il·legalitzada a Espanya des del 2011.

Des de la seva fundació, Combat 18 s'ha donat a conèixer per les crides a exercir la violència contra immigrants, minories ètniques i persones d'esquerres o vinculades al moviment LGTBI. El seu logo és la calavera de la tercera divisió Panzer de les Waffen-SS.



El supremacisme blanc, en el punt de mira

L'amenaça del supremacisme blanc sobrevola Catalunya des de fa un parell d'anys, van confirmar fonts dels Mossos a Públic. "El creixement del radicalisme d'extrema dreta amb forts tints xenòfobs potencia que sorgeixin petits nuclis de supremacistes blancs que se senten més forts per actuar", va assegurar un dels experts policials.

Segons les dades dels Mossos, la policia catalana pot rebre al voltant d'unes 200 alertes anuals relacionades amb possibles casos de radicalització violenta a Catalunya el 2022. Les alertes provenen d'entorns socials que van des d'un veí a un familiar o l'escola. Un 85% dels casos detectats estan relacionats amb el gihadisme, el perill més perceptible per a la societat. Però el 12,5% està relacionat amb la ultradreta. Aquestes són les dues principals amenaces que hi ha a Catalunya relacionades amb els extremismes violents.