Almenys set denúncies d'abús sexual contra el president del club d'atletisme de Cambrils

Els Mossos d'Esquadra haurien rebut, com a mínim, set denúncies per abús sexual contra el president i entrenador del club d'atletisme de Cambrils (Baix Camp). Es tracta d'una informació avançada aquesta tarda per l'ACN, citant fonts pròximes al cas.

L'home de 60 anys va ser detingut el passat dimarts, 29 de novembre, com a presumpte autor d'un delicte d'abús sexual contra menors d'edat. En concret, nenes menors d'edat, d'entre 13 i 16 anys, segons l'agència EFE.

Els agents van arrestar-lo després de rebre aquestes denúncies d'integrants del club d'atletisme del municipi, on l'home exercia de president i alhora, d'entrenador. L'home hauria realitzat tocaments a nenes del club, segons informacions d'EFE.

L'investigat va quedar en llibertat amb càrrecs, després de passar el dimecres a disposició judicial. Això no obstant, pesa sobre ell una ordre d'allunyament que li prohibeix acostar-se a menys de 200 metres de les instal·lacions municipals.

Paral·lelament, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets.