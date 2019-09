La banca espanyola es prepara per a rebre un altre revés milionari per la gestió fraudulenta de les hipoteques: l'Advocat General de la UE, Maciej Szpunar, ha avalat aquest dimarts les posicions dels consumidors i ha proposat al Tribunal de Justícia de la UE que declari nul·la per la seva falta de transparència l'aplicació de l'IRPH (Índex de Referència de Préstecs Hipotecaris), amb el qual al voltant d'un milió de famílies continuen pagant interessos superiors a dos punts als de l'euríbor (1,836%) davant d'un -0,362% per uns crèdits vius que superen els 17.000 milions d'euros.



L'informe de l'Advocat General, l'equivalent del fiscal en el sistema judicial espanyol, és l'últim tràmit del plet abans que el TJUE es pronunciï sobre la validesa d'aquest índex hipotecari. El procés es va iniciar després de plantejar una consulta el Jutjat de Primera Instància número 38 de Barcelona, al qual un consumidor va acudir per demandar a Bankia en considerar que amb l'IRPH havia pagat 22.000 euros més en interessos del que li hauria suposat l'Euríbor.



Una sentència favorable del TJUE obligaria a la banca espanyola, en el pitjor escenari per a ella, a retornar als seus clients els interessos cobrats de més d'ençà que va començar a aplicar l'IRPH, d'una manera similar al que va passar amb les clàusules sòl. Diferents estimacions situen entre els 9.000 i els 10.000 milions d'euros el cost d'una sentència d'aquest tipus.



El tribunal haurà de pronunciar-se sobre aquestes qüestions en resoldre la prejudicialitat: els jutjats haurien de tutelar els hipotecats que paguen interessos en funció de l'IRPH i valorar si la seva aplicació és transparent? Pot aplicar-se un tipus d'interès del qual el consumidor desconeix el sistema de càlcul i els seus eventuals efectes? Què ha de fer-se si es declara abusiu: passar a aplicar l'euríbor o deixar de gravar el crèdit amb interessos?



L'Advocat General ha recomanat al tribunal que respongui favorablement a totes les qüestions, en un aval rotund a les tesis de Stop IRPH Guipúscoa, l'associació que impulsa el plet, encara que ha eludit pronunciar-se sobre si s'han de recalcular els interessos amb un altre índex o si l'hipotecat ha de ser eximit de pagar-los.