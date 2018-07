Amazon anuncia que crearà 500 llocs de treball a Barcelona

La multinacional nord-americana de comerç electrònic Amazon ha reafirmat la seva aposta per Barcelona com a seu tecnològica per ala investigació i el desenvolupament. La companyia, que el passat mes d'abril va instal·lar al districte del 22@ de la capital catalana el seu centre de R+D enfocat en el machine learning, ha anunciat aquest dimecres la creació de 500 llocs de treball en els pròxims anys. De moment, les instal·lacions de Barcelona ja compten amb 200 empleats indefinits.



En l'acte de presentació, la responsable del comitè de direcció d'Amazon a Espanya, Koro Castellano, ha defensat el potencial de Barcelona perquè aporta "talent individual i una xarxa activa d'emprenedors i startups". A la seu del 22@, l'empresa desenvoluparà millores en el funcionament del buscador i actuarà com a centre de suport a les pimes que utilitzen el marketplace d'Amazon. Castellano ha recordat que entre gener i maig d'enguany el nombre de firmes catalanes que s'ha incorporat a la plataforma ha crescut un 75% en relació al mateix període del 2017. Un 40% de la facturació d'aquestes correspon a les vendes a l'exterior.

Aquest anunci es produeix només una setmana després que la plantilla del centre logístic de l'empresa a San Fernando d'Henares (Madrid) iniciés una vaga de tres dies, que coincidia amb el Prime Day, per reclamar millores en les seves condicions laborals. Entre aquestes, demanaven que els treballadors es poguessin regir per un conveni propi –com fins ara–, ja que el de la logística elimina categories laborals, duplica les escales salarials i suprimeix els càrrecs intermedis.



Durant la presentació de la seu del 22@, fons d'Amazon s'han desvinculat d'aquestes reivindicacions, assegurant que el centre logístic i el departament de suport a les vendes de les pimes formen part d'empreses diferents i ambdues són propietat de la matriu Amazon.

"Us estàvem esperant"



El director executiu de 22@ Netowrk Barcelona, Antoni Oliva, ha assegurat que l'anunci de la implantació d'Amazon a Barcelona era un fet previsible. Així, ha assegurat que "us estàvem esperant", com a mostra de l'atractiu que ofereix la capital catalana a les companyies tecnològiques. "Disposem d'un entorn que facilita l'arribada d'aquest tipus de companyies", ha afegit.



Aquest compromís amb Barcelona l'ha reafirmat la vicepresidenta de l'àrea de suport a les vendes d'Amazon, Katrina Lane, afirmant que "el nostre objectiu és ajudar, des de Barcelona, que els proveïdors venguin als mercats espanyol, italià i francès". El talent ha estat també l'argument esgrimit per instal·lar-se a la capital catalana. A més, Lane ha destacat que l'oficina serà paritària, ja que contractarà al mateix nombre d'homes que de dones. L'àrea que dirigeix Lane ha incorporat a gairebé 200 treballadors en el darrer any.



L'altra activitat que es desenvoluparà al centre del 22@ és el machine learning. En aquesta àrea, basada en l'aprenentatge artificial de les dades, es "podran fer prediccions sobre les fluctuacions de l'oferta i la demanda", tal com ha assegurat Ralf Herbrich, director de Machine Learning d'Amazon. D'aquesta manera, es milloraran les funcionalitats del buscador i "farem que la venda sigui més atractiva". Preveure la demanda dels clients, la traducció de la informació dels productes i el reconeixement automàtic de la veu són algunes de les eines que permetrien a Amazon "oferir preus més baixos i una millor experiència a l'usuari".

Traduccions automàtiques, des de Barcelona



Una de les funcionalitats pràctiques que es veuran gràcies a la feina del centre de machine learning són les traduccions automàtiques de les fitxes dels productes disponibles al marketplace d'Amazon. En aquest àmbit, el científic de Machine Learning i líder de l'equip d'Amazon a Barcelona, Hugo Zaragoza, ha revelat que "el centre serà una de les seus mundials en l'àrea de les traduccions automàtiques i l'optimització dels motors de cerca". Amb aquest servei, Barcelona s'afegeix a una xarxa de ciutats com Palo Alto (Califòrnia), Pequín (Xina) o Tòquio (Japó).



L'anunci de la implantació d'Amazon a Barcelona reobre el debat sobre la difícil convivència entre el model laboral que proposen les empreses de l'economia col·laborativa i l´ús dels últims avenços tecnològics, especialment a les seves àrees logístiques. De fet, les relacions que s'estableixen entre els treballadors i la direcció de les empreses són totalment descentralitzades i deixen sota mínims la capacitat negociadora dels empleats. A part, s'eliminen alguns drets socials, com la cotització a la Seguretat Social.

El gegant nord-americà va inaugurar l'any passat un magatzem robotitzat a Castellbisbal (Vallès Occidental), el seu primer a l'Estat espanyol. La seva idea és estendre aquest sistema a altres dels seus centres. A Castellbisbal, hi treballen 350 robots que indirectament donen feina a treballadors encarregats del seu manteniment. Amazon reafirma que fins al 2020 crearà més de 2.000 feines a Catalunya. Paral·lelament, les seves investigacions, com el cas de la seu de machine learning a Barcelona, es basen a entrenar les màquines perquè millorin la comprensió del llenguatge humà. El proper centre d'aquest tipus s'inaugurarà aviat a Luxemburg.