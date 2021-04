Fins ara, l'autor de la carta amb una navalla ensangonada enviada a la ministra Reyes Maroto només ha estat identificat com un home resident a El Escorial que suposadament pateix esquizofrènia. Público ha pogut constatar que es tracta de la mateixa persona que va remetre al febrer una altra carta (amb només un CD de música i una nota il·legible en el seu interior) al portaveu d'EH Bildu al Congrés, Jon Iñarritu.



L'autor de totes dues missives, que incloïen el nom del remitent, és un home cognomenat Escudero Arias-Dávila*, de 65 anys, que viu en una urbanització de San Lorenzo de El Escorial i està emparentat amb Iván Espinosa de los Monteros, diputat de Vox i marit de Rocío Monasterio, candidata a la Presidència de la Comunitat de Madrid per aquest partit d'ultradreta.



Davant l'enorme semblança entre els dos sobres, Iñarritu va sol·licitar informació sobre el remitent i li van confirmar oficialment que el nom que figura és el mateix, segons ha pogut saber aquest diari. Una anàlisi d'urgència amb un expert cal·lígraf també va confirmar que totes dues adreces estaven escrites per la mateixa persona, amb una grafia característica de la lletra 't' i unes curioses cometes simples dels noms propis.

Carta a Iñarritu amb un CD a finals de febrer

Público s'ha posat en contacte amb Iñarritu, qui ha recordat que no li havia donat gens d'importància a la carta que va rebre al març –el segell és del 24 de febrer, però en anar dirigida al Congrés dels Diputats va trigar algun temps a arribar a les seves mans–, perquè pensava que es tractava d'una més de les moltes que reben els polítics enviades per il·luminats. En realitat, ni tan sols va poder arribar a entendre el que pretenia explicar-li en la nota adjunta.



"Però quan vaig veure el sobre enviat a la ministra Maroto, de seguida em va cridar l'atenció el tipus de sobre i després, quan em vaig fixar més, em vaig adonar que la lletra de tots dos era idèntica", relata Iñarritu. "Les lletres i els números, eren caligràficament coincidents, així que vaig decidir demanar més informació sobre aquest assumpte i em van confirmar que en tots dos casos el remitent era el mateix".



Aquest remitent, Escudero Arias-Dávila, és un dels vuit fills de Juan José Escudero Hormaeche, comte de Guijas-Albes, i de Teresa Arias-Dávila i Danvila (comtessa de Guijas-Albes), i pertany a una àmplia saga familiar amb la qual està emparentat Iván Espinosa de los Monteros i de Simón, fill de l'IV marquès de Valtierra.

Un ambaixador de Franco durant el III Reich de Hitler

El fundador de la saga va ser el I Marquès de Valtierra, títol concedit a Carlos Espinosa de los Monteros i Sagaseta de Ilurdoz en 1907 per Alfons XIII. Va ser militar i va arribar a ser capità general de la IV Regió Militar (Burgos) i ambaixador a França. Va tenir set fills, entre ells Carlos, besavi d'Iván Espinosa de los Monteros, i Eugenio.

Per part seva, Eugenio Espinosa de los Monteros va ser el tercer ambaixador de Franco durant el III Reich de Hitler, nomenat al juliol de 1940. Ell va ser un dels encarregats, al costat del ministre d'Exteriors Ramón Serrano Súñer, d'organitzar la trobada de tots dos dictadors a Hendaia (França) per negociar la intervenció o no espanyola en la II Guerra Mundial. Després seria capità general de Balears, primer, i de Burgos.

Un germà, relacionat amb l'AVE a la Meca i un amic de l'emèrit, va ser condemnat i després indultat per Ruiz-Gallardón

Més recentment, un dels set germans de l'autor de les cartes, Miguel Escudero Arias-Dávila va estar involucrat en les irregularitats comeses per la societat Girasol 8 SL –de la qual era administrador–, propietat d'un amic de la infància del rei emèrit, Eduardo Eraso Campuzano, qui va coincidir de nen a Estoril (Portugal) amb Joan Carles I.

Eraso Campuzano va notificar al Hambross Bank, radicat a Gibraltar, que la seva empresa formava part del consorci de societats espanyoles que a l'octubre de 2011 van guanyar el concurs de l'AVE a la Meca, segons consta en els documents interns del banc als quals va tenir accés Vozpópuli.

Miguel Escudero Arias-Dávila va ser condemnat el maig de 2010, per l'Audiència Provincial de Madrid, a dos anys de presó per "els delictes continuats de falsedat en document mercantil i estafa agreujada", per ser el cervell d'una xarxa de frau de l'IVA en els anys 90, però en 2012 Alberto Ruiz-Gallardón el va indultar, a proposta pròpia i com a ministre de Justícia del Govern de Mariano Rajoy.

*Público ha decidit no revelar el nom de pila de l'autor de les cartes per protegir la seva identitat donada la seva suposada malaltia mental.