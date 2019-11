42 persones mortes, milers de detingudes, prop de quatre-centres torturades, 230 joves que han perdut un ull a causa de trets disparats pels Carabiners i la vulneració sistemàtica de drets fonamentals. Aquest és el balanç de les protestes que es viuen actualment a Xile, on arran de la campanya que els estudiants van iniciar contra l’encariment del bitllet de metro, el malestar s’ha estès entre els segments més colpejats per la crisi que afecta el país sud-americà des de fa dècades. Una crisi que l’agenda neoliberal impulsada pel govern de Sebastián Piñera ha accentuat fins a deixar endeutada i sense possibilitats d’accedir als serveis bàsics a una àmplia capa de la població.



En aquest context de protestes, que va llançar l’Executiu a aplicar l’estat d’emergència entre els dies 18 i el 28 d’octubre, la comunitat xilena a l’exterior s’ha organitzat per “denunciar la repressió i amplificar les demandes que reclama el nostre poble”. Així ho explica Brigette Valenzuela, una de les portaveus del col·lectiu Chile Despertó!, constituït a Barcelona arran dels últims esdeveniments.



Fruit de les primeres trobades, aquest espai assembleari ha impulsat marxes pel centre de Barcelona, activitats artístiques i manifestos a través dels quals “hem traslladat a diversos organismes la preocupació per la manca de democràcia que pateix el nostre poble”, indica Valenzuela.

Amb la soga al coll



Nancy Garin, que també participa a Chile Despertó!, explica que la manca de democràcia té a veure amb un sistema heretat de la dictadura d’Augusto Pinochet. “La nostra generació va ser traïda per la socialdemocràcia, que després d’assolir el poder els anys 90, no va impulsar una veritable transició que acabés amb les estructures del règim dictatorial i garantís el benestar de la ciutadania”. Garin considera que tant el govern de Ricardo Lagos com el posterior de Michelle Bachelet van donar l’esquena als moviments socials i, amb l’argument de la modernització econòmica, van privatitzar sectors estratègics alhora que van permetre a les transnacionals extractives enriquir-se a costa de saquejar la comunitat maputxe i la resta de territoris indígenes.

L’agenda neoliberal impulsada pel govern de Sebastián Piñera ha deixat endeutada àmplies capes de la població

En la mateixa línia, Valenzuela assenyala que “fa 30 anys que arrosseguem unes polítiques que han posat els serveis bàsics en mans d’una minoria privilegiada”. A Xile, béns com l’aigua estan privatitzats, mentre que accedir a la salut i a una educació de qualitat s’ha convertit en una quimera per a les rendes més baixes. “En la darrera mobilització els estudiants ja no es refereixen a la seva problemàtica, sinó a la vulnerabilitat de què són víctimes les seves famílies”, indica Garin, al torn que Valenzuela afegeix: “La gent ha de continuar treballant després de jubilar-se, perquè les pensions no els ajuda a viure, i també s’ha d’endeutar per rebre tractament mèdic o adquirir aliments de primera necessitat”.



A hores d’ara 11 milions de xilens estan endeutats, una situació que, segons Valenzuela i Garin, ha desfermat un descontentament en el qual s’han implicat sectors que fins ara estaven fora del compromís polític però que, arran de l’agreujament de la crisi, també han vist conculcats els seus drets.

Mobilització de la comunitat xilena de Barcelona. CHILE DESPERTÓ!

Construint poder popular



Donar comptes de què passa a Xile i promoure les demandes dels moviments socials és la prioritat de Chile Despertó!, així com emplaçar a organismes i entitats de referència perquè instin el govern Piñera a escoltar la ciutadania. Una de les primeres a reaccionar ha estat Amnistia Internacional, que mitjançant un comunicat emès el passat dia 21 reclama a les autoritats xilenes que aturin la repressió i assegurin que les demandes de la població siguin ateses. En canvi, tant amb el consultat de Barcelona com amb la resta d’institucions xilenes, la plataforma no han volgut interlocutar perquè, al seu entendre, “després que Piñera ens hagi qualificat d’enemics, no tenen cap legitimitat ni ens representen”.



Cada dilluns, per mitjà d’una assemblea oberta, Chile Despertó! acorda un calendari d’accions del qual surten documents que fugen de qualsevol partidisme. “Busquem un llenguatge transversal que uneixi gent diversa entorn del cessament de la repressió i la defensa d’un procés constituent que garanteixi el dret a una vida digna”, subratlla Brigette Valenzuela.

‘Chile Despertó!’ aprofitarà la Cimera del Clima que tindrà lloc a Madrid el 6 de desembre per denunciar les multinacionals espanyoles que operen a Xile

En ares de vehicular aquestes peticions, la plataforma desplega una intensa activitat que ha inclòs marxes a peu i intervencions artístiques, a banda de concentracions amb els col·lectius de Bolívia i Colòmbia que, des de Catalunya, “també advoquen per enfortir la unitat llatinoamericana amb vista a enderrocar l’actual sistema neoliberal”, diu Valenzuela.



Mentrestant, des de les xarxes socials, Chile Desperto! documenta les violacions que es produeixen cada dia, alhora que es coordina amb les 124 plataformes que s’han creat a diferents ciutats de l’estranger. Una xarxa de solidaritat que, a més de combatre el discurs criminalitzador del govern Piñera, esdevé un altaveu per explicar els dèficits d’unes polítiques que hipotequen el futur de les noves generacions.

Chile Despertó! aprofitarà la Cimera del Clima que tindrà lloc a Madrid el 6 de desembre -i en la qual està previst que hi assisteixi Sebastián Piñera- per denunciar les multinacionals espanyoles que operen a Xile. “Anirem a manifestar-nos contra un govern autoritari però també contra un model econòmic global que atempta contra l’ecosistema i la vida humana”. Per a la plataforma, les mobilitzacions a Xile demostren que està en marxa un poder popular disposat a construir un nou tipus de governança que, més de Llatinoamèrica, també es reivindica per a la resta de pobles del món.