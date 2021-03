Amnistia i Llibertat porta a l'ONU "la repressió i extorsió econòmica" contra l'independentisme

Amnistia i Llibertat ha portat a les Nacions Unides "la repressió i l'extorsió econòmica contra l'independentisme" amb un informe que denuncia que els diversos encausats pel procés acumulen més de 17 milions d'euros en fiances. Segons ha avançat El Matí de Catalunya Ràdio, l'associació ha enviat una comunicació als relators especials de l'ONU en nom dels encausats que són càrrecs i treballadors del Govern per informar de "vulneracions de drets" i "mancances judicials". L'objectiu de l'escrit, apunten, és "donar visibilitat a la repressió, que no s'atura amb presons arbitràries, sinó que també pot ser repressió econòmica i, a més, a nivell estructural".

L'escrit presentat als relators de l'ONU també apunta a casos de vulneració del dret al judici just, la duplicitat de sancions, d'atac a grups minoritaris o de manca d'igualtat davant la llei per motiu d'opinió política. "Es denuncia l'assetjament judicial per raons polítiques", afirma Amnistia i Llibertat, que apunta que la intenció de l'informe és "alertar que la repressió encara continua" i "forçar una acció per part dels relators de les Nacions Unides".

En concret, es demana als relators que facin un pronunciament conjunt "perquè s'aturin els actes d'intimidació, assetjament judicial i econòmic" i que enviïn "cartes urgents al Govern espanyol" per exigir la fi d'aquesta situació. En aquest sentit, Amnistia i Llibertat també convida als relators de l'ONU a fer una visita al país per "investigar l'assetjament judicial a gran escala".