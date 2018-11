Amnistia Internacional farà d'observadora al judici als líders independentistes per analitzar si compleix les garanties

Amnistia Internacional (AI) ha enviat una carta a Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, ambdós empresonats a Lledoners, per informar-los que seguirà de prop el judici als dirigents independentistes per «analitzar si es compleixen les garanties d'un judici just». En la missiva, avançada per El matí de Catalunya Ràdio i enviada pel director d'AI a Europa, Fotis Filippou, també s'expressa el "suport i la solidaritat" per la "situació injusta" que afirma que viuen Sànchez, Cuxart i les seves famílies. "Estem molt preocupats que hagi passat més d'un any des del vostre arrest i que encara estigueu en presó preventiva. És una situació que considerem injustificable, que hem denunciat internacionalment i que continuarem denunciant fins que sigueu alliberats i els càrrecs de rebel·lió i sedició retirats", afegeix el text.

⚠️ #ÚltimaHora El @maticatradio ha tingut accés a la carta que @amnesty ha fet arribar a @jordialapreso i @jcuixart on els informa que monitoritzaran el seu judici per garantir que sigui un procediment just i amb totes les garanties. pic.twitter.com/oeUBl2VmSU — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) 30 de novembre de 2018



Per a l'ONG, la presó preventiva "és una mesura excessiva i desproporcionada que viola el seu dret a la llibertat d'expressió i la lliure manifestació". L'organització s'ha compromès a "continuar emprenent accions que s'espera que tinguin un impacte positiu a les causes" de l'1-O, sobretot des de les oficines que té a Barcelona, Madrid i Londres.

No és la primera vegada que l'organització, dedicada a la defensa dels drets humans, manifesta la seva oposició a l'empresonament dels dirigents sobiranistes i en reclama l'alliberament. Ja va fer-ho, per exemple, a mitjan de març, en una reunió de la coordinadora d'AI a Catalunya, Adriana Ribas, amb el president del Parlament, Roger Torrent. Ja aleshores apuntava que la situació de presó de Cuixart i Sànchez era "desproporcionada i injustificada". Això sí, de moment AI mai els ha considerat a ells i a la resta de dirigents independentistes com a presos polítics.



El passat 15 d'octubre, el dia abans que es complís el primer any d'empresonament de Cuixart i Sànchez, AI va emetre un comunicat en què denunciava que no hi havia "cap justificació" per mantenir-los en presó preventiva i en reclamava l'alliberament "immediat". Per a AI, la seva detenció continuada "constitueix una restricció desproporcionada dels seus drets de llibertat d'expressió i reunió pacífica".



A més a més, l'organització també ha denunciat els obstacles que posa la Fiscalia a la investigació de la violència policial durant l'1-O i en el seu informe anual també va referir-se a la repressió d'aquella jornada, que va titllar de "desproporcionada".