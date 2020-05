Amnistia Internacional torna a reclamar l'alliberament immediat de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez

Amnistia Internacional torna a reclamar l'alliberament immediat de l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. L'ONG, que en tot moment ha denunciat l'empresonament d'ambdós dirigents independentistes, ho fa després que el Tribunal Constitucional hagi admès els recursos d'empara dels condemnats pel Suprem en el judici del Procés.



En concret, AI ha remès a totes les parts del procediment judicial un informe tècnic sobre la base del dret internacional en què subratlla la "vaguetat" del delicte de sedició en el Codi Penal. L'entitat considera que la sentència del Suprem vulnera el dret a la llibertat d'expressió i reunió pacífica de tots dos. A més d'enviar-lo a Fiscalia, Advocacia de l'Estat, defenses i acusació, Amnistia Internacional també ha traslladat l'informe a mecanismes internacionals i regionals de drets humans.



Segons l'ONG, la definició i interpretació del delicte de sedició resulten "contràries al principi de legalitat". La seva aplicació per part del Suprem en el cas de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, continua, suposa una "restricció desproporcionada" dels seus drets a la llibertat d'expressió i reunió pacífica. A més, destaca que no compleix amb els requisits que els instruments internacionals de drets humans estableixen per poder imposar restriccions al seu exercici, i cita aquí l'article 21 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i l'article 11.2 del Conveni Europeu de Drets Humans.

Per a Amnistia, la sentència del Suprem obre la porta a la possibilitat que s'imposi un límit il·legítim al nombre de persones que poden exercir simultàniament el dret a protestar pacíficament

"En excloure els fets atribuïts a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart de l'àmbit de protecció de la llibertat de reunió pacífica, el Tribunal Suprem omet la seva obligació d'analitzar la sanció a la llum dels criteris de legalitat, finalitat legítima, necessitat i proporcionalitat, com exigeix el dret internacional dels drets humans", remarca l'informe.



L'entitat alerta que amb la sentència del Suprem s'obre la porta a la possibilitat que les autoritats imposin un límit il·legítim al nombre de persones que poden exercir simultàniament el seu dret a protestar pacíficament. Suposa la "criminalització d'un ampli ventall d'accions directament relacionades amb l'exercici dels drets a la llibertat d'expressió i de reunió pacífica, com la desobediència civil o la protesta obstructiva", afegeix Amnistia Internacional. A més, subratlla que el dret internacional dels drets humans protegeix la desobediència civil pacífica, i estableix que les restriccions al dret de reunió pacífica han d'estar previstes en la llei, i ser necessàries i proporcionades per a un interès públic específic.

Criminalització d'uns actes de protesta legítims

El director d'Amnistia Internacional a Espanya, Esteban Beltrán, ha opinat que "cal revisar substancialment la definició del tipus penal de sedició per garantir que no criminalitza indegudament l'exercici de les llibertats d'expressió i reunió pacífica, ni imposa penes desproporcionades a actes de desobediència civil pacífica". Per a la coordinadora d'AI a Catalunya, Adriana Ribas, aquesta "vaguetat" de la definició del delicte de sedició és el que ha acabat amb una sentència "que criminalitza uns actes de protesta legítims".