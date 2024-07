Amnistiat Josep Lluís Alay de la causa pel seu viatge a Nova Caledònia el 2018

L'Audiència de Barcelona ha acordat aplicar la llei d'amnistia a Josep Lluís Alay, responsable de l'oficina de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, i ha declarat l'arxiu de la causa oberta en què estava acusat de prevaricació i malversació pel seu viatge a Nova Caledònia el novembre del 2018. El viatge es va produir amb motiu del referèndum de Nova Caledònia i Alay va ser convidat com a observador.

La Fiscalia demanava tres anys de presó i 17 d'inhabilitació per Alay. Ara, la secció cinquena de l'Audiència de Barcelona ha considerat que el viatge encaixa en els preceptes de la llei d'amnistia, ja que estava directa o indirectament relacionat amb el procés independentista i amb els líders d'aquest procés.

La Fiscalia demanava tres anys de presó i 17 d'inhabilitació per Alay

El viatge a Nova Caledònia es va produir després que Alay rebés un correu electrònic dirigit a ell per part de la unitat de relacions externes del Front d'Alliberament Nacional Canac i Socialista del país oceànic. Segons la Fiscalia, el correu el convidava a participar a títol personal i del moviment independentista català en la promoció del referèndum d'independència del 4 de novembre.

Alay va comprar el bitllet d'avió amb la targeta bancària oficial, despesa que va ser autoritzada. Després del viatge va presentar justificants per cobrar 337 euros en concepte de dietes, peatges i reserva de seient a l'avió de tornada.

En la resolució que acorda aplicar l'amnistia, el jutge considera que els fets encaixen en aquells supòsits que marca la llei d'amnistia. Afefgeix que el viatge el va portar a terme la persona que tenia les tasques d'assistència, col·laboració, assessorament i representació de Puigdemont.

L'Audiència de Barcelona ha considerat que el viatge encaixa en els preceptes de la llei d'amnistia

En el cas de la malversació, diu que la llei indica que és amnistiable sempre i quan estigui únicament dirigit a finançar, sufragar o facilitar la realització de les conductes descrites a la llei i sempre que no hagi existit propòsit d'enriquiment. En aquest cas, el jutge considera que en aquest cas "procedeix" aplicar l'amnistia.

Així, la sala acorda declarar el sobreseïment de les actuacions contra Alay "al quedar amnistiats els actes" a través dels quals es formulava l'acusació contra ell. També es declara extingida la responsabilitat civil pels mateixos actes.

El Tribunal de Comptes porta l'amnistia a la justícia europea

D'altra banda, el Tribunal de Comptes ha decidit elevar una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) perquè dubta que la llei d'amnistia sigui compatible amb el dret europeu, ja que considera que la causa de l'1-O va afectar als interessos financers de la Unió Europea. D'aquesta manera, el Tribunal de Comptes no decidirà sobre si concedeix o no l'amnistia per la responsabilitat comptable del referèndum als líders del Procés fins que no respongui Luxemburg.