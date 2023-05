Ampli seguiment de la vaga de conductors de busos a Barcelona, que reclamen la jubilació als 60 anys

La vaga de 24 hores dels conductors de busos per reclamar la jubilació als 60 anys ha tingut un "seguiment total" i només estan treballant els serveis mínims d'un 20% amb caràcter general i un 40% en hores punta, segons ha informat la CGT, el sindicat convocant. TMB ha afirmat que s'estan garantint els serveis mínims. Al migdia centenars de conductors s'han manifestat al centre de Barcelona, en una protesta que ha culminat a la plaça Catalunya.

A l'estació de Sants de Barcelona, diverses persones han assegurat a l'ACN que desconeixen a quina hora passarien els autobusos i, un cop han arribat, s'han trobat que els vehicles anaven més plens. Els usuaris afectats han lamentat els temps d'espera més llargs de l'habitual en els autobusos i han reclamat més informació prèvia dels serveis mínims. "S'hauria d'informar més dels horaris, m'està perjudicant", ha dit una usuària.

La vaga ha estat convocada per la CGT per reclamar la jubilació als 60 anys. La protesta arriba després del fracàs en els "intents de negociació" amb el Govern espanyol, segons explica el sindicat en un comunicat. L'organització avisa que les mobilitzacions poden anar de "menys a més" depenent de la resposta de l'executiu.

Hi estan cridats els professionals dedicats al transport de mercaderies i passatgers i s'hi han adherit, segons CGT, les seccions sindicals de més de mig centenar d'empreses i empreses de transport com TMB Barcelona, entre d'altres. La companyia ha qualificat els serveis mínims "d'insuficients".

Manifestació al centre de la ciutat

Centenars de conductors d'empreses com TMB, Avanza i transportistes de mercaderies han protestat aquest dijous al migdia Barcelona per reclamar la jubilació als 60 anys, una fita que veuen "importantíssima" per garantir la seguretat de tots els usuaris que circulen per les vies públiques. "La feina és molt dura, perillosa i desgastant", ha explicat un dels concentrats, que és un conductor assalariat amb 30 anys d'experiència.

La manifestació a Barcelona dels conductors de busos per reclamar la jubilació als 60 anys. — Quim Vallès / ACN

Els manifestants s'han mobilitzat davant la delegació del Govern espanyol a Barcelona i han decidit iniciar una marxa de protesta fins a plaça Catalunya, enmig de càntics i petards.