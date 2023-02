Una àmplia majoria del Congrés s'imposa a les dretes i revesteix de drets el col·lectiu LGTBI amb la llei trans

L'emoció i les llàgrimes s'han apoderat de l'hemicicle del Congrés dels Diputats aquest dijous. A la tribuna de convidats, un col·lectiu històricament discriminat va veure per fi els fruits de tants anys de lluita. El combat i la valentia de les persones trans i del col·lectiu LGTBI no va passar desapercebuda a la tribuna d'oradors, elogiada pels diputats i diputades.

Una àmplia majoria del Congrés ha avalat de manera definitiva la llei per a la igualtat real i efectiva de les persones trans, i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI. D'aquesta manera, s'han ratificat les esmenes incorporades al Senat per culminar el seu llarg recorregut parlamentari malgrat les amenaces del PP i Vox de "derogar la norma ben aviat, si déu vol".

L'extensió del nom de la iniciativa legislativa impulsada pel Ministeri d'Igualtat abasta un ampli espectre de mesures amb aquesta finalitat. En essència, la norma contempla la despatologització de les persones trans en permetre el canvi de sexe al Registre Civil a partir dels 16 anys només amb la voluntat lliurement expressada, és a dir, sense necessitat de l'hormonació o operació ni d'un informe mèdic i psicològic que acreditin disfòria de gènere. Així mateix, els menors d'entre 16 i 14 anys podran canviar el sexe sempre que estiguin acompanyats pels seus representants legals, mentre que entre els 12 i 14 anys necessitaran autorització judicial.

També es prohibeixen les teràpies de conversió de la sexualitat i la modificació genital de menors de 12 anys. S'elimina l'obligatorietat a les parelles de dones lesbianes i bisexuals de casar-se per poder inscriure els seus fills com a propis, i es crea un règim d'infraccions i sancions en matèria d'igualtat de tracte i de no discriminació de les persones LGTBI.

Totes aquestes i moltes altres mesures van encaminades a "complir amb les obligacions" que fins ara l'Estat no havia donat sortida cap a "les persones ferides davant de la burla, la incomprensió, la discriminació i la violència", ha declarat la titular d'Igualtat, Irene Montero, sobre "una de les lleis més importants de la legislatura".