La taula institucional per avaluar el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat ha acordat que el Govern creï una taula tècnica per avaluar els desacords entre diferents administracions sobre el projecte d'Aena per allargar la tercera pista. El vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, s'ha mostrat partidari de la inversió però al mateix temps ho ha condicionat a la creació d'una xarxa aeroportuària catalana amb Girona i Reus connectats amb el Prat a través de l'alta velocitat. En aquest sentit, ha garantit que el Govern "no bloquejarà" el projecte però exigeix a l'Estat una connexió d'alta velocitat amb els altres dos aeroports catalans d'Aena i una solució ambiental respectuosa.

"No ens podem permetre el luxe que Catalunya no tingui vols intercontinentals"; ha dit Puigneró, que ha afegit que el projecte atrauria "talent, tecnologia i treball" i que la decisió "no pot esperar anys". Això ho ha declarat després que aquest dissabte més de 400 persones es manifestessin al Prat del Llobregat contra l'ARE Sud i l'ampliació de l'aeroport.



En la roda de premsa posterior a la reunió aquesta tarda de la taula institucional –que ha estat encapçalada pel president del Generalitat, Pere Aragonès, amb l'assistència d'alcaldes de municipis afectats i el secretari d'Estat del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Pedro Saura, entre d'altres- Puigneró ha explicat que la taula consensuada avui recollirà els aspectes més tècnics i que ha de treballar "amb celeritat" fer de Barcelona un hub intercontinental i ha garantit que l'Executiu "no bloquejarà cap inversió".

El vicepresident ha assegurat que també hi havia consens que solució ha de passar per invertir en Girona i Reus, en línia del sistema aeroportuari en altres capitals, com Londres. "El Govern de Catalunya ha deixat molt clar que si no es fan inversions d'interconnexió d0aquests dos aeroports amb Barcelona, nosaltres no jugarem aquesta partida", ha assenyalat el vicepresident, una demanda que ha afirmat que han recollit el govern e l'Estat i les altres administracions