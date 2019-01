Andrea Levy, l'aposta mediàtica de Casado per l'Ajuntament de Madrid 

Tot apunta a que Andrea Levy, sotssecretària general d'Estudis i Programes del PP i actual diputada al Parlament de Catalunya, serà la número dos a la llista a l'Ajuntament de la capital. Fonts de la direcció 'popular' destaquen el perfil mediàtic de la catalana, i la seva bona sintonia amb José Luís Martínez Almeida, el candidat triat per Casado per competir per l'alcaldia de Madrid i que ha exercit com a portaveu des de la marxa d'Esperanza Aguirre després dels escàndols de corrupció i la condemna de la seva mà dreta, Ignacio González. Almeida, en declaracions a Público, ha afirmat que "estaria molt bé" comptar amb Levy, encara que ha evitat revelar més detalls.



Almeida és conegut entre les files 'populars' com "l'assot de Carmena" i tant rivals polítics com afins destaquen la seva eloqüència i capacitat de debat. Però en contra seva juga que és poc conegut i hi ha seriosos dubtes sobre la seva arribada, per la qual cosa la candidatura de Levy seria el contrapunt perfecte. La catalana pot competir cara a cara amb Begoña Villacís, la candidata de Ciutadans per a la capital, que parteix des d'una posició avantatjosa respecte d'Almeida, perquè té una projecció mediàtica major.

Des de la direcció del PP no veuen "cap problema" al fet que Levy faci el salt de la política catalana a la madrilenya, qüestió que ha generat polèmica, ja que algunes veus dubten que la barcelonina conegui "els problemes de Madrid". En paraules d'Almeida: "Seria una mostra del que és Madrid, una ciutat lliure, una ciutat oberta, que rep a tothom amb independència d'on vingui i que no pregunta a ningú d'on ve sinó on vol arribar i si vol construir el futur de Madrid".

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy (i), visita este domingo a los comerciantes del Rastro de Madrid junto a los candidatos a la Alcaldía y la Comunidad de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (d) e Isabel Díaz Ayuso (c). EFE/Víctor Lerena

Segons apunten fonts de la formació, el següent pas abans d'anunciar de manera oficial la candidatura, és la ratificació per part del President del partit, Pablo Casado, i del Comitè electoral. Levy és una de les persones de màxima confiança del líder del PP, tots dos van arribar a la sotssecretaria 'popular' en el mateix moment, quan Mariano Rajoy va decidir apostar per una renovació de la cúpula directiva l'any 2015 i ella li va mostrar el seu suport a les primàries del partit celebrades el juliol de 2018.



La catalana, per part seva, prefereix no mostrar totes les cartes: "En aquests moments la tasca i la responsabilitat que tinc encomanada és la de sotssecretària d'Estudis i Programes. Estic en plena elaboració del programa marc de les eleccions (...) i a aquesta responsabilitat exclusivament em cenyeixo", va afirmar diumenge passat.



Levy va participar aquest mateix dia en un acte del partit a Madrid al costat d'Almeida, la candidata del PP a la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i Pablo Casado, en el qual tots van tenir paraules d'afecte cap a ella.