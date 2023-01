Andreu Claret guanya el XLIII Premi Ramon Llull amb 'París érem nosaltres'

El periodista i escriptor Andreu Claret (Acs, França, 1946) ha guanyat aquest divendres el XLIII Premi Ramon Llull de les Lletres Catalanes amb la novel·la París érem nosaltres (Ed. Columna). El guardó de l'Editorial Planeta recompensa una obra inspirada en la vivència dels seus pares exiliats durant la Guerra Civil Espanyola i la Segona Guerra Mundial que relata com un fill de rabassaires, el seu pare, el polític català Andreu Claret Casadessús, s'enamora d'una jove, la seva mare, i decideix exiliar-se a França buscant refugi.

El jurat que ha premiat a Claret i que li entregarà el Premi Ramon Llull el proper 7 de març, ha estat format per Carles Casajuana, Pere Gimferrer, Isona Passola, Núria Pradas, Gerard Quintana, Carme Riera i Emili Rosales. Conjuntament, han destacat que es tracta d'una novel·la amb una ambientació històrica "excel·lent", amb personatges "inoblidables" i que contribueix a tancar les ferides que la guerra i l'exili van produir en moltes famílies catalanes.

París érem nosaltres es publicarà el proper 1 de març en català, castellà (Planeta) i portugués, i l'autor rebrà un premi amb una dotació econòmica de 60.000 euros. En la roda de premsa posterior a l'anunci del guanyador, Claret s'ha mostrat "aclaparat" i "honorat" per aquest reconeixement al llibre, que, en la mateixa línia de les consideracions del jurat, "té un punt de reparador com a fill d'exiliats", ha explicat l'autor.

"La novel·la m'ha ajudat a anar fins al fons de les contraddiccions i misèries de l'exili i de les guerres, i a comprendre coses que potser no havia entès", ha afirmat Claret. També ha explicat que aquesta obra, de caràcter "íntim" i "molt personal" ha esdveningut un repte majúscul, davant del qual s'ha pogut sentir "més en pau" amb la seva història familiar.

Una novel·la amb Lluís Companys o Pau Casals

La fòrmula de l'èxit de la novel·la és la barreja de les vivències reals dels seus pares i els personatges clau de la història catalana. Sense anar més lluny, el protagonista exiliat manté contactes amb personalitats tan il·lustres com Lluís Companys, Pompeu Fabra, Josep Fontbernat o Pau Casals.

Alhora, la novel·la remet a fets històrics com la nevada de Barcelona el 1962 i, en vivències tant reals com una fugida de la Gestapo o l'ocupació hitleriana, transcorre entre terres franceses, andorranes i també catalanes, com a Súria i en poblacions del Bages.

Al final, es tracta d'una història d'amor en primera persona entre dos joves que s'enamoren en un context molt advers de la Segona Guerra Mundial. Però justament aquest amor serà el que els farà trobar el coratge per superar les penúries de la guerra "des de l'esperança d'una parella que va sobreposar a l'adversitat i es va obrir camí", ha comentat l'autor.

Els finalistes del Premi Ramon Llull

De les 59 obres presentades al XLIII Premi Ramon Llull, les altres cinc finalistes són Amor de ciutat, de Francesc Barriga Pérz, Bespredel sense límits, de Núria Borrut Mulet, Lhome del billar, de Ramon Reguant (pseudònim de l'obra finalment guanyadora), L'imperi de la terra, de Marta Fornieles i Raimon Miranda, i Un cor fràgil, de Mariana Permanyer (pseudònim).