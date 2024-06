Àngel Simon renuncia a la presidència d'Aigües de Barcelona després de 10 anys al càrrec

Àngel Simon ha renunciat a la presidència no executiva d'Aigües de Barcelona, càrrec que ocupava des del 2014, segons ha informat CriteriaCaixa. La decisió s'ha comunicat aquest dijous al consell d'administració de la companyia i es produeix uns mesos després de l'arribada de Simon a Criteria.

El hòlding de la Fundació 'La Caixa', que manté una participació del 15% a Aigües de Barcelona i dos representants al consell d'administració, ha iniciat darrerament una nova etapa amb inversora i ha adquirit el 9,4% d'ACS, s'ha convertit en el primer accionista de Colonial després d'una ampliació de capital de la immobiliària i disposa del 5% de Telefonica, que si se suma al 2,5% de Caixabank, arriba al 7,5%.

En el comunicat, CriteriaCaixa explica que la dimissió s'ha produït amb "l'objectiu de poder assumir el càrrec de primer executiu" del conglomerat inversor de la Fundació 'La Caixa'.

D'altra banda, a mitjans d'abril Criteria i l'Abu Dhabi National Energy Company (TAQA) va confirmar que mantenien converses per un "possible pacte de cooperació en relació a Naturgy" i que negociava amb els fons CVC i GIP per l'adquisició de les seves accions a l'empresa energètica. A més, coincidint amb la sortida a borsa de Puig, Criteria va entrar al seu capital amb un 3,05%.