Antich adverteix el poder judicial que "no hem deixat de preparar-nos per tornar-ho a fer"

El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha advertit al jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García-Castellón i a "tots els jutges i fiscals que formen part d'un poder judicial podrit de soca-rel": "no hem deixat de preparar-nos per tornar-ho a fer". Ho ha dit durant l'assemblea general de l'entitat, celebrada aquest dissabte a Barcelona.



En aquesta línia, Antich ha assegurat que García-Castellón té una "obsessió malaltissa" contra l'independentisme i ha deixat clar que "no aconseguirà acabar" amb el moviment. Segons el president d'Òmnium, el jutge es va atrevir a imputar per terrorisme a Oleguer Serra, el que implica també "acusar de terrorisme" a l'entitat. "Aquest jutge s'ha atrevit a assenyalar Òmnium en la seva causa per terrorisme, amenaçant d'investigar-nos; però què s'ha cregut? Tornarem a fer el que vam fer i tants cops com calgui", ha sentenciat.



Antich ha parlat, doncs, de la investigació a onze persones en la causa de Tsunami Democràtic, unes accions que ha reivindicat com a "dret fonamental inalienable" a protestar: "no han entès res, poden acusar 11 persones, però Tsunami vam ser tots".



Un dels punts més destacats de l'assemblea ha estat l'aprovació de diversos canvis als estatuts per adaptar l'entitat a les noves realitats i resoldre i garantir algunes qüestions operatives per al seu correcte funcionament. D'aquesta manera, els socis podran votar a partir dels 16 anys (no a partir dels 18, com fins ara) i es reforçarà el vot electrònic per tal d'incentivar la participació arreu del país.



També s'ha aprovat la possibilitat d'ampliar el nombre total de membres de la Junta Directiva de 24 a 30, una modificació que respòn al creixement de l'entitat en els darrers anys. La voluntat és desplegar "de forma més efectiva l'activitat prevista al pla de treball".

Balanç de la feina feta i mirada al futur

En la cloenda de l'assemblea General, Antich també ha demanat als agents independentistes mirada llarga "com sempre ha fet el catalanisme" per treballar per l'autodeterminació "amb voluntat constructiva i màxima ambició". En aquest sentit, també ha fet balanç de la feina feta fins ara i ha reivindicat el seu objectiu de "ser encara més útils al país" i "ser-hi amb encara més capacitat d'incidència".



En última instància, mirant al futur, Antich ha recordat que "per recollir cal semblar": "amb la brúixola posada en l'exercici del dret a l'autodeterminació, tenim una comesa fonamental en els temps que venen: treballar per la construcció nacional". "El futur es diu emancipació nacional, independència i estat propi", ha sentenciat.