Informes de la Sindicatura de Comptes i de la Intervenció de la Generalitat han constatat contractacions irregulars per 20 milions d'euros i sobresous al Consorci de Serveis Socials de Barcelona (CSSB) entre 2014 i 2019, segons ha avançat El Periódico. En l'informe 6/2017 de la Sindicatura del 2014, s'apunta a pèrdues per 731.000 milers d'euros dels exercicis 2013-2014 i s'observen "incidències" sobre l'objecte contractual, els imports i les dades que fan pensar que es van produir "fraccionaments indeguts" de contractes. L'informe de la Intervenció de la Generalitat del 2015 assegura que no es va donar compliment a la normativa en matèria de personal i que hi ha conceptes retributius "fora de conveni". La CGT portarà el cas a l'Oficina Antifrau.

Hi ha indicis de fraccionaments indeguts de contractes

L'informe de la Sindicatura sobre el 2014 concreta que 20 dels 22 expedients analitzats, per un valor de 22 milions d'euros, es van tramitar sense publicitat, transparència ni concurrència pública i sense justificació. A més, en dotze dels contractes menors fiscalitzats l'import facturat supera l'import autoritzat en el contracte i en set casos l'import total facturat pel proveïdor supera el llindar fixat en la normativa de contractació per als contractes menors, per la qual cosa s'haurien d'haver tramitat mitjançant un procediment amb concurrència.



En aquest sentit, afirma que el CSSB va tramitar la majoria de contractes per a la gestió de serveis públics mitjançant el procediment negociat sense publicitat per raó de l'exclusivitat i la Sindicatura considera que el Consorci "no motiva ni justifica suficientment la utilització d'aquest procediment". També afirma que es va formalitzar sota la forma d'un conveni un negoci jurídic amb una fundació privada amb les característiques pròpies d'un contracte de gestió de serveis públics.

Paga extra injustificada

Pel que fa a l'àrea de personal, alguns treballadors van rebre una tercera paga extra, en concepte d'assistència i puntualitat, mentre que la normativa de la funció pública només en preveu dues. A més, indica que el 2017 no es disposava de manuals del circuit de caixa en què es determinessin l'ús d'efectiu i el control i que es va executar despesa per 957.840 euros per la qual no es disposava de crèdit suficient.



En l'informe de la Intervenció de la Generalitat de 2015 es conclou que l'entitat va donar compliment a la normativa a excepció de la referent a les despeses de personal, de la normativa patrimonial, de la de contractació i de la de protecció de dades. Entre d'altres, apunten a la creació de dos conceptes retributius que no consten al conveni i també es va incrementar la retribució de dues persones sense justificació aparent. Segons l'anàlisi que fa la CGT de les auditories, el 2015 es van pagar sobresous per sobre de conveni per valor de 352.379 euros, el 2017 328.726 i el 2019 per 256.000 euros.



El sindicat CGT ha anunciat que portarà tots aquests fets a l'Oficina Antifrau els propers dies "per exigir responsabilitats". Entre d'altres, han assegurat que alguns dels contractes implicats són a fundacions i empreses amb "vincles" amb els partits de govern o empresaris que cerquen el lucre econòmic. Ho veuen com un "cas greu de portes giratòries" i apunta a les presumptes irregularitats en la contractació de personal, amb "sobresous per sobre de conveni".