Centenars de persones s'han manifestat aquest dissabte pel centre de Barcelona contra el racisme. Sota el lema "ProuRacisme'" la protesta convocada per la plataforma Unitat contra el feixisme i el racisme (UCFR) ha reivindicat que "ser immigrant no és un crim".



"Volem lluitar contra el racisme institucional, el que tanca persones als CIE, el que deporta persones i deixa sense accés a drets les persones migrades", ha dit una representant del moviment #RegularizaciónYa, Victoria Columba. "Volem l'acollida que s'està fent a les persones ucraïneses per tothom", ha afegit Iolanda Maurici, de la plataforma UCFR.

La manifestació ha començat a les 12h al Passeig de Gràcia i ha acabat a plaça de Catalunya, on s'ha llegit un manifest. La manifestació s'ha fet en motiu de la jornada de l'ONU contra el racisme i en el marc de la crida internacional de #WorldAgainstRacism. De fet, aquest missatge s'ha pogut veure en la capçalera de la protesta.

"El racisme està vinculat amb el creixement del feixisme"

"El racisme està vinculat amb el creixement del feixisme", ha subratllat Maurici. "Si deixem créixer una cosa, creix l'altra", ha afegit. En aquesta línia, a la manifestació s'han pogut sentir càntics contra Vox. A més, també s'han vist pancartes en defensa del moviment Black Lives Matter i contra la llei d'estrangeria.



La protesta també ha reclamat "igualtat" en el tractament dels migrants. "Mentre estem acollint persones ucraïneses, continuem donant cops de porra a altres refugiades que han saltat una tanca, que estan plenes de talls o que moren al mar Mediterrani", ha defensat la representant de la plataforma UCFR, que aplega centenars d'entitats.

A més, les diferents entitats també han fet campanya per recollir firmes una iniciativa legislativa popular, que volen que arribi al Congrés dels Diputats al setembre. "Volem recollir 500.000 firmes perquè es regularitzi a 500.000 persones. Hem vist que és possible amb els ucraïnesos, que amb 24 hores ho poden fer", ha defensat Columba.



Per la seva banda, des del Sindicat de Manters, un dels representants ha recalcat que els migrants sense papers no poden treballar, de manera que la situació encara se'ls "complica" més.

A la mobilització hi han participat alguns representants polítics. Entre ells hi havia la diputada d'ERC al Parlament Najat Drjouech; Dolors Sabater, de la CUP; i Jess González, d'En Comú Podem. També hi havia el diputat d'En Comú Podem al Congrés, Gerardo Pisarello