La candidatura oficialista s'imposa amb contundència a PIMEC enmig de dures crítiques de l'oposició pel procés electoral

L'actual secretari general de PIMEC i candidat d'Activisme Empresarial, Antoni Cañete, ha guanyat les eleccions a la patronal amb un 80% dels vots, imposant-se amb contundència al candidat d'Eines PIMEC, Pere Barrios. Els comicis d'aquest dimarts han estat els primers amb dues candidatures en la història de la confederació, després de 24 anys de mandat de Josep González. Els col·legis electorals han estat oberts des de les deu del matí fins a les cinc de la tarda a les seus de la patronal a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Manresa.

En principi, els resultats s'havien d'anunciar cap a les set de la tarda, un cop hagués acabat el recompte. Tot i això, el vot delegat dels candidats ha alentit el procediment i les meses electorals de la seu de Barcelona s'han tancat gairebé a les deu del vespre. El resultat s'ha conegut passades les dotze de la nit, més de cinc hores més tard del previst.

Els dos candidats han votat a dos quarts d'onze del matí i, a banda d'introduir la seva papereta, han entregat també una part dels vots delegats. Les mesures de seguretat i prevenció per la pandèmia han provocat restriccions de l'accés a la zona de la votació i, des de primera hora del matí, s'han congregat empresaris i autònoms a la porta de la seu de la patronal a Barcelona esperant per votar. De fet, les cues d'espera han superat les dues hores i alguns empresaris han titllat l'organització dels comicis d'un "desastre total" i una "falta de respecte".

En declaracions als mitjans aquest matí, Barrios ha criticat l'organització de les eleccions i ha acusat Cañete, de "col·lapsar" l'única urna habilitada per entregar tots els vots delegats. "Una vegada més, es veu que no hi ha pràctica en fer eleccions. És molt trist fer venir a la gent en un dia laborable i no atendre'ls", ha lamentat. Així mateix, Barrios ha assegurat que no s'ha garantit el vot secret, ja que el posicionament de les diferents associacions i gremis es deia en veu alta. Cañete ha assegurat que el vot secret ha estat garantit en tot moment i ha atribuït les llargues cues d'espera a la participació "desbordant".

Acusacions d'irregularitats

Les eleccions d'aquest dimecres posen fi al procés electoral iniciat el passat 2 de febrer, quan el president de PIMEC, Josep González, va anunciar la seva renúncia al càrrec de manera "immediata" després de 24 anys al capdavant de la patronal. En el seu comiat, González va assegurar que marxava amb "tranquil·litat" i va afirmar que la "continuïtat" estava "garantida" amb la candidatura de l'actual secretari general, Antoni Cañete.



De fet, PIMEC va aprovar al juliol la proposta de Josep González de designar Cañete com el seu substitut un cop finalitzés el seu mandat, inicialment previst fins al 2022. Un dia després de conèixer la dimissió de Josep González, Eines de País va anunciar la seva candidatura davant la "sorprenent" convocatòria d'eleccions. Aquest dilluns, un dia abans de les eleccions, Barrios va presentar un escrit d'al·legacions a la Junta Electoral de la patronal per denunciar la "manca de seguretat jurídica, desigualtat i irregularitats" en el procés electoral. Barrios va assenyalar "l'ús de recursos de l'entitat" a favor de la candidatura d'Antoni Cañete.