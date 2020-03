Un any i onze mesos de presó per a un detingut en les protestes contra el Consell de Ministres del 2018 a Barcelona

L’Audiència de Barcelona ha condemnat a un any i onze mesos de presó un jove pels aldarulls durant el Consell de Ministres del 21 de desembre del 2018 celebrat a la Llotja de Barcelona. Segons la sentència, l'home hauria arrossegat un agent antiavalots cap als manifestants concentrats al costat de l'edifici de Correus i l'hauria fet caure a terra, tot i que sense causar-li cap lesió. El mateix subinspector agredit i un altre agent van detenir l'acusat, per a qui la fiscalia demanava quatre anys de presó. La versió de la sentència contradiu la de la defensa i la del propi encausat. La condemna és pels delictes de desordres públics i atemptat contra l'autoritat.



Segons la sentència, cap a les 13.30 hores d'aquell dia, just al costat de l'edifici de Correus, hi havia unes 200 persones que llençaven objectes contundents contra la línia policial, entre les que hi havia l'acusat. En un moment determinat, els manifestants van tirar a terra les tanques de seguretat que els separaven del cordó policial i van avançar. L'ara condemnat, sempre segons els magistrats, va agafar un subinspector dels Mossos per l'uniforme, el va estirar cap a la resta de manifestants i el va arrossegar fins que el policia va perdre l'equilibri i va caure a terra, sense patir cap lesió. Just després, el mateix subinspector i un altre agent van poder detenir el jove.



Segons Alerta Solidària, la resolució del tribunal dona absoluta credibilitat al testimoni de dos agents dels Mossos d’Esquadra i rebutja tota veracitat a les versions aportades pels testimonis de la defensa, entre les quals les del mateix encausat perquè, segons la sentència, entra "en franca contradicció amb la prova testifical objectiva i imparcial" dels policies. Així, no fa cap consideració a les "contradiccions" escoltades durant el judici com el fet que seria l’acusat qui va agafar per la roba el policia, el va dur dins de la manifestació i el va fer caure a terra per finalment, aixecat el mosso, acabar detingut per aquest mateix agent. Tot en pocs segons.

El tribunal rebutja així la versió segons la qual, enmig d’una càrrega en la que els policies entren al bloc de manifestants per un espai que havia quedat obert entre les tanques de seguretat, càrrega reconeguda pels agents, el mosso implicat cau a terra i en aixecar-se ràpid enxampa al manifestant amb qui havia topat. Es tracta de la tercera condemna pels fets succeïts el 21 de desembre del 2018. En les altres dues les penes van ser similars: un any i vuit mesos, i un any de presó.



La sentència, diu Alerta Solidària, "és l’evidència, la darrera, que res ha canviat en la realitat repressiva" en la que l’Estat espanyol "vol sotmetre" l'independentisme. "Cap gest d’aparent distensió en les altes esferes de la política espanyola no pot amagar el que està sent el dia a dia per a centenars d’independentistes: detencions, citacions, judicis, multes i condemnes".