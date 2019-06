El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet balanç del seu any al capdavant del Govern aquest dimarts, el mateix dia que les acusacions del judici han presentat uns durs escrits finals el judici al procés. Torra ha anunciat l'inici de contactes amb les entitats sobiranistes -ha citat l'ANC i Òmnium Cultural- per fixar quina serà la resposta "de país" a la sentència del Suprem: "Sabrem tots plegats donar una resposta a les sentències que, si no són d'absolució, considerarem que no només són sentències contra els nostres companys, també contra tots aquells que els van votar".



Torra ha valorat les posicions de la Fiscalia, que considera l'1 d'octubre com un "cop d'Estat": "És estrany parlar en aquests termes quan tot el procés de referèndum s'aprova amb majories al Parlament de Catalunya, amb llum i taquígrafs". El president ha rebatut el to del Ministeri Públic u l'ha situat en el marc de la "repressió, que encara avui dia existeix": "Davant aquest escrit de la Fiscalia, acusem l'Estat d'aquesta venjança, d'aquesta persecució política i d'aquest incompliment de la legalitat internacional que està portant a una deriva de credibilitat democràtica l'Estat espanyol".

Demana a Sánchez que torni a dialogar

A més, Torra també ha volgut fer valdre la voluntat de diàleg que, assegura, va mantenir el Govern amb l'executiu de Pedro Sánchez, a qui ha recriminat que trenqués les negociacions i l'hi ha exigit que les recuperi: "Demano al president del Govern Pedro Sánchez que torni a la taula de diàleg. És tan senzill com redactar en un full les pretensions del Govern de Catalunya i a l'altra la proposta del Govern d'Espanya. Jo no sé què vol el Govern d'Espanya per a Catalunya". A més, també ha insistit en la importància de recuperar la figura del relator, una demanda que va accentuar les desavinences entre tots dos governs i que es va resoldre amb la fi del diàleg.



Sobre el nou cicle polític que s'obre després del període electoral, ha negat que tingui pensat convocar eleccions i ha reivindicat Carles Puigdemont com a president legítim, tot i la seva recent elecció com a eurodiputat: "El president Puigdemont continua sent el president. Per internacionalitzar el procés i fer arribar la veu de l'1 d'octubre, era interessant ser a les corts de les institucions europees, i allà hi serà el 2 de juliol".



A més, ha assegurat que esperarà que finalitzi el període de negociacions de pactes per proposar uns nous pressupostos catalans, actualment prorrogats, amb intencions d'arribar a l'entesa amb Catalunya en Comú, que va ser impossible el passat gener.



Tot i que de manera breu, Torra també ha fet una menció a les negociacions sobre una possible investidura de Pedro Sánchez com a president del Govern estatal, que podria passar pels diputats de JxCat: "Cal recordar quins van ser els motius pels quals no vam votar la tramitació dels pressupostos. Si van servir en aquell moment, deuen ser raons suficientment vàlides per a la investidura del president", ha dit, deixant a entendre que les demandes entorn la llibertat dels presos i el dret a l'autodeterminació segueixen sent línies vermelles.



El president també ha comentat les negociacions obertes per l'alcaldia de Barcelona, després de saber que ERC està disposada a pactar un govern amb Barcelona en Comú que deixi fora JxCat: "Davant una operació d'Estat, resposta de país. Alcaldes independentistes i governs independentistes. I això val per a tots, per al meu partit, per a ERC i per a la CUP".

Recuperació de les lleis suspeses pel TC

Sobre les lleis suspeses pel Constitucional, n'ha recollit l'estat actual i ha afirmat que dues d'aquestes encara estan a l'espera que el TC acabi de resoldre els recursos interposats pel Govern de Mariano Rajoy, quatre estan en tramitació parlamentària amb la Llei òmnibus -la tramitació d'una sola proposta legislativa que inclogui diverses lleis suspeses- i fins a vuit lleis ja han estat recuperades, com la llei per la salut universal o contra la pobresa energètica. Després dels continus retards pel que fa a la recuperació de les lleis, Torra ha assegurat que espera finalitzar aquest procés el pròxim trimestre, a l'espera de les dues lleis que encara s'han de resoldre a l'Alt Tribunal.



A més, ha volgut destacar l'acció de Govern pel que fa a la recuperació de la Generalitat després del "desballestament" que va provocar l'aplicació de l'article 155, l'estabilitat fiscal aconseguida amb el compliment "d'imposicions injustes" com l'ajust del dèficit fiscal, i el creixement de la creació d'empreses, rebatent les veus que "deliberadament pretenien presentar un panorama de crisi", com ha apuntat Torra.



També ha destacat l'aprovació del Decret-Llei sobre la regulació del lloguer, la reacció al "repte colossal" de l'acollida de menors migrants o la política d'obertura de fosses comunes, a més de la reacció del Govern davant les demandes de sectors de treballadors públics, com els docents, els metges i els bombers.