En una jornada marcada per un volum d’actes bastant menor que al de l’any passat, desenes de milers de persones han sortit als carrers en diverses ciutats catalanes per commemorar el segon aniversari del referèndum de l’1 d’octubre. I, com no podia ser menys, per reclamar una independència, aquest cop “real”, i exigir l’alliberament dels “presos polítics”. A Barcelona la mobilització ha reunit 50.000 persones, segons la xifra donada per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), l’organitzadora de l’acte, una dada que la Guàrdia Urbana ha rebaixat a 18.000. La mobilització ha sortit de plaça Catalunya, ha passat per la seu de la Comissió Europea, situada al Passeig de Gràcia, i ha acabat davant l’Institut Jaume Balmes, on fa dos anys s’hi van viure càrregues policials.



A banda de la manifestació de Barcelona, la més nombrosa, durant el vespre hi ha hagut mobilitzacions a diversos punts de la geografia catalana. A Girona, unes 13.000 persones han participat a la marxa de torxes que s’ha fet al centre de la ciutat. A Lleida, la convocatòria, feta per la Taula per la Democràcia, ha reunit uns 10.000 assistents, segons els organitzadors, i s’hi ha sentit crits favorables a la independència i reclamant l’alliberament dels “presos polítics”. Tarragona ha congregat unes 4.000 persones en una marxa que ha arrencat a la plaça de la Font i s’ha desplaçat fins a la plaça Imperial Tarraco, on hi ha la subdelegació del govern espanyol. Finalment, unes 5.000 persones han acudit al pla de Lledoners, just davant del centre penitenciari on hi ha tancats set dels nou dirigents independentistes jutjats pel Tribunal Suprem.



Assistents a la manifestació convocada per l'ANC per recordar l'1-O. CÈLIA MUNS

“1 d’octubre, ni oblit ni perdó” ha estat el clam més repetit al llarg de la marxa de la capital, acompanyat de consignes que des de fa dos anys ja són un clàssic en les manifestacions independentistes com “els carrers seran sempre nostres” o “vam votar, vam guanyar”. També s’hi han sentit crits d’“unitat”, demanant als partits sobiranistes que es posin d’acord: “no ens podem permetre més declaracions d’independència simbòliques. Els vots de l’1 d’octubre eren reals. Els cops de porra eren reals. Volem una independència real”, llegien des de l’organització en una de les aturades que s’han fet a la marxa.



De fet, un dels grans objectius d’aquesta mobilització era no “oblidar quin és l’objectiu real [...] la independència és l’única eina real per sortir d’aquest atzucac repressiu en el qual l’Estat ens vol engabiar”. Tot i que s’han viscut uns minuts de tensió entre alguns manifestants i periodistes de TVE arran dels càntics de “premsa espanyola, manipuladora”, la manifestació s’ha desenvolupat en un to festiu i sense entrebancs.



Aquest segon aniversari del referèndum de l’1 d’octubre arriba a les portes de la publicació de la sentència del judici al Procés que emetrà els propers dies el Tribunal Suprem i podria ser el tret de sortida d’una onada de “mobilitzacions massives” convocades per diverses entitats independentistes “si la sentència no és absolutòria”. L’ANC ja ha proposat col·lapsar la xarxa viària catalana tan bon punt es coneguin les condemnes. Paral·lelament, la jornada també ha estat marcada pel compromís del Govern “d’avançar sense excuses per la República” i pels actes celebrats pel Consell de la República, que lidera Carles Puigdemont, i d’ERC.