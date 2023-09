Apareix un mural amb Puigdemont i Sánchez fent-se un petó a la boca

Les obres de TVBoy ja són un clàssic a Barcelona. L'artista plasma la seva particular forma de veure i entendre l'actualitat a través de l'art urbà. Ho ha fet en diverses ocasions pintant un Messi diví quan la selecció argentina va guanyar el Mundial de Qatar o quan la jugadora del Barça Alexia Putellas va guanyar la Pilota d'Or.

Aquest divendres ha aparegut en un mur del parc de les Glòries de Barcelona un mural que mostra el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, fent-se un petó a la boca amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en el marc de les negociacions per la investidura del socialista. A la part inferior de la imatge, l'artista ha escrit en lletres vermelles: "Déu meu, ajuda'm a sobreviure a aquest amor mortal", una frase que l'artistes també ha publicat al compte de Twitter en compartir la pintada.



TVboy s'ha inspirat en el popular petó entre els aleshores dirigents de la Unió Soviètica i la República Democràtica Alemanya Leonid Brezhnev i Erich Honecker, una de les pintades més famoses del mur de Berlín feta per l'artista rus Dmitri Vrubel el 1990.

A diferència del petó entre Leonid Brezhnev i Erich Honecker, que sí que va tenir lloc i va ser captat el 1979 per una fotografia, Sánchez i Puigdemont no s'han fet mai cap petó a la boca. O almenys no hi ha cap imatge que ho demostri.



Aquest no és l'únic petó pintat per TVBoy. Fa uns dies també va criticar a través d'un mural el petó no consentit de l'encara president de la Federació Espanyola de Futbol, Luis Rubiales, a la jugadora de la selecció espanyola Jennifer Hermoso durant el lliurament de premis del Mundial. En el dibuix, a la samarreta d'Hermoso s'hi pot llegir la paraula "Respect!".



Tvboy també ha pintat altres petons entre famosos a Barcelona, com el petó entre els jugadors Leo Messi i Cristiano Ronaldo, o entre el llavors president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, i el de la Generalitat, Carles Puigdemont, que va aparèixer a prop del Palau de la Generalitat el juliol del 2017, en ple Procés.

També va aparèixer una pintada dels futbolistes Leo Messi i Kilian Mbapé fent-se un petó a la boca i amb un braçalet amb la bandera LGTBI en el marc del Mundial de Qatar, fent una crítica a la vulneració de drets i llibertats per part del país saudí.