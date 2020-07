Una 'app' per rastrejar els contactes només detectaria entre un 5% i un 10% dels contagis per Covid-19

Les aplicacions que serveixen per fer el rastreig dels contactes només detectarien entre un 5% i un 10% dels contagis per coronavirus. Així ho determina un estudi elaborat pel grup de recerca en Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOM-SC) de la Universitat Politècnica de Catalunya. Aquestes apps, que utilitzen la tecnologia Bluetooth i el GPS per determinar amb qui ha estat l'usuari i així fer el rastreig de contactes, podrien ajudar a detectar "alguns casos", però "en cap cas serien l'eina definitiva per combatre el virus", segons un comunicat de la UPC. Els serveis d'atenció primària i de salut pública, mitjançant entrevistes directes als pacients que han donat positiu en una prova PCR, són "els més indicats" per dur a terme aquesta tasca, apunten.



L'estudi té en compte diferents factors per tal de calcular la probabilitat de detecció dels contagis. En primer lloc, té en compte que només el 75% de la població espanyola té un mòbil intel·ligent, o smartphone, fet que ja redueix la incidència de l'aplicació. "Els infants i la gent gran són un percentatge important de persones que habitualment no tenen telèfons intel·ligents i que, malauradament, també pateixen la pandèmia", recorda l'investigador del grup Sergio Alonso. A més, no tothom estaria disposat a baixar-se l'aplicació, ja que hi ha "molta gent reticent" a donar accés al seu telèfon. Segons Alonso, una enquesta feta a Alemanya apuntava que només al voltant d'un 50% de la ciutadania s'instal·laria una aplicació similar per aquesta raó.

Una de cada quatre persones a l'Estat espanyol no té 'smartphone'

En l'escenari més favorable, en què la meitat de les persones amb smartphone s'instal·lessin l'aplicació, aquesta podria arribar a estar en funcionament en un 35% de la població. Però cal afegir el fet que, perquè es pugui detectar un contagi, cal que les dues persones la tinguin instal·lada. Això redueix la probabilitat de detecció al 12%. Això queda "lluny de la immunitat del grup", fixada detectar i aïllar el 66% dels contactes d'una persona contagiada.



D'altra banda, aquestes aplicacions es basen en algoritmes que detecten contactes entre usuaris de l’aplicació a menys de dos metres i durant més de 15 minuts, o opcions similars. Però no té en compte la diferència en l'ambient, per exemple, entre espais oberts o tancats. El coautor de l'anàlisi Enric Álvarez afirma que "és més perillós estar a cinc metres d'un infectat de Covid-19 en un bar poc ventilat que estar a un metre en un cinema. No s’ha detectat cap exemple de contagi massiu en cinemes ni en teatres i, en canvi, molts en interiors de bars i festes". Ara mateix, la tecnologia actual no permet resoldre aquesta situació, afegeix Sergi Alonso.

Aquestes aplicacions no detecten la diferència en l'ambient, clau en la capacitat de transmissió del virus

L'estudi estima que un 70% dels contactes rellevants són casos propers i detectables per les aplicacions, mentre que l’altre 30% no, però sí que podrien aparèixer, en canvi, en un estudi més típic de contactes (mitjançant entrevistes directes als pacients). Això, juntament amb el poc ús estimat de les aplicacions, porta a la conclusió que només s’arribarien a detectar, com a màxim, un 5-10% de tots els possibles contagis. Davant d'això, els investigadors apunten que "és prioritari incrementar els recursos humans en atenció primària i els serveis de salut pública, ja que les apps no els poden substituir de cap manera".