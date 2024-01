Aquest dilluns es farà efectiva la pujada del 6,75% del preu al transport públic de Barcelona

Si al desembre de 2023 l'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM) ja va anunciar les noves tarifes del transport públic, aquest dilluns 15 de gener es farà efectiva la pujada del 6,75% del preu dels títols generals. Els abonaments de la T-Usual i la T-Jove mantindran els descomptes i els bitllets comprats abans d'aquest diumenge es podran fer servir fins al 30 d'abril. La T-verda i la T-16 mantindran la data de caducitat pròpia de cada títol.



Paral·lela a aquesta mesura, també continua la implementació de la T-Mobilitat, que substituirà paulatinament els bitllets de banda magnètica. De fet, des del 28 de novembre ja no se'n venen a les màquines d'autovenda, només als estancs fins que exhaureixin existències. En aquest sentit, des d'ATM asseguren que es tracta de "compres residuals" i que "progressivament també es deixaran de vendre" als estancs.



El primer títol que deixarà de funcionar amb el sistema antic serà la T-16, que només es podrà utilitzar amb la T-Mobilitat a partir del dimarts 16 de gener. Al desembre, unes 2.500 persones –un 1% del total de validacions– encara feia servir el títol magnètic.

Com queden els preus aquest 2024?

Després de tres anys amb les tarifes congelades o fins i tot més baixes, el preu del transport públic a Barcelona s'encarirà un 6,75% per compensar la pujada de costos generalitzada. La T-Casual i el bitllet senzill no tenen descomptes, així que amb l'increment passaran a costar 12,12 euros la targeta unipersonal de 10 viatges i 2,56 un bitllet senzill.

Pel que fa a la T-Usual i la T-Jove, es mantindran les rebaixes del 50%. Si fem càlculs, la targeta unipersonal d'un mes per una zona costarà 21,35 euros (1,35 euros més car) i la T-Jove tindrà un preu únic per totes les àrees de 42,70 euros (ara val 40 euros). En aquest 2024 també es mantindran les mateixes bonificacions per a famílies monoparentals i nombroses i per a aturats.