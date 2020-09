"A aquest l'hem de matar"... Les perles de les converses de Villarejo que retraten tota una generació de les clavegueres

El rei emèrit, Mariano Rajoy, José María Aznar, Jordi Pujol, Rodrigo Rato, Alberto Ruiz-Gallardón, María Dolores de Cospedal... Tota una generació de polítics està esquitxada en el sumari de Kitchen, l'operació parapolicial il·legal desplegada el 2013 des del ministeri de l'Interior per robar la informació de la caixa B del PP que tenia el seu extresorer Luis Bárcenas, els famosos papers que llavors eren investigats per un jutge de l'Audiència Nacional.



El comissari José Manuel Villarejo va gravar durant anys les seves trobades, converses que figuren transcrites en el sumari, al qual ha tingut accés Públic, i on feia gala dels seus coneixements de les trames de poder i que esgrimia com a supòsit segur, encara que és a la presó preventiva des de novembre de 2017.



Kitchen (cuina, en anglès) és el nom que Villarejo va posar a la carpeta digital on conservava els detalls de l'operació parapolicial il·legal encarregada des de l'Estat a comissaris de Policia Nacional per robar a l'extresorer documents i enregistraments que afectaven els dirigents del partit, llavors en el govern.



Aquests són uns extractes de les seves converses, que esquitxen tota una generació de polítics.

L'emèrit: "Si és que sempre és a tot arreu!"

El comissari explica en diverses converses, com amb el marit de Cospedal, Ignacio López del Hierro (àlies 'El Polla'), que s'ha frenat la recerca a la família Pujol per tapar Joan Carles I.



"El Pujol vell no és que hagi pressionat, és que els té acollonats absolutament", afegeix sobre l'expresident de la Generalitat de Catalunya.



"Hi ha unes informacions de puta mare a Andorra que s'han parat gairebé totes per l'Emèrit. Si és que sempre està l'emèrit a tot arreu!", exclama el 19 de febrer davant Javier Iglesias, un advocat relacionat amb el PP i el CNI. Creu que la fustigació que pateix llavors procedeix del servei secret i vol que Cospedal, secretària general del PP, intercedeixi.

La recerca sobre Andorra ha estat bloqueda pel director del CNI per temor a esquitxar Joan Carles I, sosté Villarejo: "El ximple de Félix Sanz" va ordenar boicotejar-la.



S'atribueix Villarejo aquesta línia de recerca oberta el 2014 sobre el famós compte suís Soleado que gestiona el financer suís Arturo Fasana. Darrere d'aquest nom hi ha milers de fortunes d'espanyols inclosa part de la del rei emèrit.



"Amb la informació que podem obtenir d'Andorra, amb la qual jo tenia d'Andbanc... s'acaba la independència de Catalunya, s'acaba l'embolic, perquè tu saps hi ha 10.000, 10.000 eh deu o dotze mil comptes d'espanyols de les quals 4.000 espanyols catalans", molts d'ells seriosos suports a l'independentisme, explica el comissari jubilat.

De Guindos coneixia els comptes de Joan Carles I

L'exministre d'Economia i actual vicepresident del Banc Central Europeu, Luis de Guindos, coneixia els "comptes i societats" del rei Joan Carles I a l'estranger. Així ho revela el comissari Villarejo a Iglesias en aquesta mateixa conversa de febrer de 2017.



El SEPBLAC (Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals) donava la informació "a de Guindos, a ningú més". No sap el que feia amb ella De Guindos, "es blindava o no ho sé", però quan ho detecta "quina casualitat que als mateixos tios que jo denuncio als pocs mesos són els que fan un informe sobre mi" i creu que estan disposats "a niquelar-me".

"Rato: en la mateixa fila on trincàvem els sobres anava el Barbas"

Villarejo va parlar amb Rodrigo Rato, exministre d'Economia i exdirector gerent del Fons Monetari Internacional, qui compleix condemna a la presó pel cas de les targetes black de Bankia.



Rato deia "a tot aquell que l'han enviat", que ell "ha verificat que anava de part de tal ha dit, val jo tal, però en la mateixa fila on trincàvem els sobres, davant anava el Barbas".



"Tinc al Rato immortalitzat dient-me que l'altre [Rajoy trincava!]", explica al comissari el seu amic Adrián de la Joya, l'empresari de la jet amic de Villarejo, imputat en el cas Lezo i en aquesta causa.

"Era l'única cosa que li preocupava" al president

Els enregistraments de Villarejo apunten al fet que el llavors president del Govern i del PP, Mariano Rajoy, va poder estar al corrent del finançament il·legal del seu partit i apunta la sospita que coneixia l'operació il·legal desplegada per robar a Bárcenas els famosos papers de la caixa B.



Rajoy rep el sobrenom de 'el Barbas' o "l'Asturià" en les converses de la suposada organització criminal muntada per alts comandaments policials amb Villarejo al capdavant.



El comissari sosté que Francisco Martínez Vázquez -"Paco" o "Xoco"-, el llavors secretari d'Estat per a la Seguretat, arribat el moment "tirarà per dalt" [tirarà de la manta].

El secretari d'Estat "li donava totes les novetats a 'l'Asturià'".

"A vegades a la nit parlaven Eugenio Pino [ex DAO de la Policia] i Paco pel tema Cuiner [sobrenom del xofer de Bárcenas] i aquest li deia que l''Asturià' li preguntava què hi ha d'això i què hi ha d'allò altre, perquè era l'única cosa que el preocupava".



A l'operació Kitchen, Villarejo va captar al xofer familiar de la família Bárcenas, qui va esbrinar el lloc on l'extresorer mantenia oculta la informació sobre la caixa B i els sobresous que cobraven alts càrrecs del partit. L'operació d'entrada en aquest lloc -l'estudi de l'esposa del tresorer- la va realitzar la Policia.



A Villarejo li consta que hi havia "enregistraments del Barbas amb Bárcenas, hi havia diversos enregistraments durs, dures i hi havia missatges de.... molts, amb tota la gent i preparant estratègies i tal, complicades", relata a Iglesias.



Quan Villarejo se sent perseguit per Marcelino Martín Blas, el comissari d'Assumptes Interns, demana que el cessin. Li ho demana així a Iglesias, l'advocat dels limítrofs del PP: "Digues-li al ximple polla de l'Asturià que o em treuen al Marcelino o li aixeco el peu a l'Esperança", en referència a Aguirre, l'expresidenta de la Comunitat de Madrid.

Aguirre: Rajoy "volia tallar-li el cap"

Villarejo es va personar als tribunals com a acusació popular contra l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Esperanza Aguirre per l'altercat de trànsit que aquesta va tenir el 2014, quan va ser multada per aparcar en un carril bus de la Gran Via de Madrid.



El motiu: Mariano Rajoy "volia tallar-li el cap".



Villarejo munta "el tinglado". Un dia comencen "les hòsties amb el Marcelino" i és quan demana que es traslladi "al ximple polla de l'Asturià" que o li treuen de sobre o aixeca el peu sobre Esperanza Aguirre. Així ho explica el comissari als seus socis De la Joya i Alberto Pedraza.



En una altra conversa, explica a Javier Iglesias que va aixecar el peu, "i la Espe em va dir, et mataran com a tal i jo, em menjaran la polla..."

Cospedal: 'A aquest fill de puta cal matar-lo'

María Dolores de Cospedal va ser qui va contractar Villarejo en el seu despatx de secretària general del PP per espiar els seus companys de partit. Com ara Javier Arenas al qui li tenia una vigilància ‘apassionada i especial’, i a qui els Bárcenas li diuen "el Bocanegra" perquè els ha traït, segons el xofer familiar.



El contracte va ser "baratet", explica el comissari. És més, "Cospedal encara em deu 100.000 pavos, més els interessos i més la seva puta mare".



"María Dolores ja no vol veure'm perquè les últimes vegades li vaig dir, dóna'm la meva pasta i vaig crear-li una situació i li vaig dir tia 100.000 pavos més les despeses que he tingut més tal, no que tal, no et preocupis que ja... però clar ja l'última vegada li vaig dir, em cagaré en la mare, una miqueta de cabreig i ja no vol veure'm", explica al seu col·lega el comissari Olivera, així com a Iglesias i De la Joya.

Cospedal el deriva al seu marit, Ignacio López del Ferro, qui marcava i feia una sèrie de coses quan es trobava "perquè no le chicharree" [que no el gravi].



"Com si servís per alguna cosa... La tinc dit que cal muntar-se a la germana!! Un dia que estava més cabrejada que l'òstia i diu he hagut de matar-los... a aquest fill de puta cal matar-lo i jo li deia però María Dolores no em fotis, que estàs de broma i tal... No, és que cal matar-lo, aquest fill de puta ens ha robat, espera't!... Què et sembla? Primer això de Rato, després això d'això..."



Durant els enregistraments, Villarejo al·ludeix a la rivalitat entre Cospedal -ministra de Defensa- i Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Govern. Creu que al final la baralla "entre la petitona i la Cospe, s'empitjorarà, perquè això al final és una baralla entre les dues per la successió, per molt que ha deixat clar el soplapollas aquest del President que hem de...".

"Soraya ens va ajudar a entrar al Congrés els equips"

Una de les escenes que relata la trama de comissaris és pròpia d'una pel·lícula. Va haver-hi un moment en què Mariano Rajoy, llavors president del Govern espanyol, tenia dubtes de si l'estaven gravant en el seu despatx del Congrés dels Diputats. Va demanar ajuda perquè se li fes un escombratge. Villarejo se'n va encarregar.



"Els aparells els va ficar dins una senyora...", explica en una conversa José Luis Olivera Serrano, excap de la Udef i del Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO). Es dóna la circinstancia que la Udef investigava el cas Gürtel i la caixa B del PP.



"Soraya ens va ajudar a nosaltres a entrar al Congrés els equips", relata Villarejo. Va posar els aparells de contraespionatge dins d'una maleta perquè no li revisaven. Va ser Francisco Villar, mà dreta de Rajoy, qui li ho va demanar al comissari.

Una història "preciosa" -tots dos comissaris coincideixen- i riuen pensant en si es filtrés: "La vicepresidenta entrant aparells al Congrés..."



"... que s'ha d'anar a prendre pel cul", postil·la Olivera. Va passar el 2009, recorda.



- "Però si en aquesta època ella ja falsificava factures", tèrcia Adrián de la Joya, l'empresari de la jet amic de Villarejo.



De la Joya i Villarejo relaten que són factures que, pel que sembla, l'equip de la vicepresidenta va carregar al grup parlamentari per sufragar una campanya d'imatge sobre Sáenz de Santamaría.

Félix Sanz Roldán: El 'Troll' o 'Xusma'

El general Félix Sanz Roldán, que llavors dirigia el servei secret, el CNI, és objecte dels principals atacs de Villarejo. Considera que està darrere de les recerques descobertes per Público sobre les clavegueres de l'Estat.



A Sanz Roldán li atribueix haver filtrat a aquest diari la conspiració entre el llavors ministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz amb el cap de l'Oficina Antifrau Daniel d'Alfonso per incriminar a polítics independentistes, filtrar a la premsa dades contra ells per acabar amb les seves carreres i que la Fiscalia els investigués: "Això la Fiscalia t'ho afina".



Villarejo sosté que el 'Troll' o la 'Xusma', com anomena al general, li va encarregar donar "canya" a Cospedal perquè es difongués que ella és la que va muntar l''Operació Catalunya' "i la que ha provocat tota aquesta tensió que hi ha davant del diàleg que 'la Petitona' proposa", afirma en al·lusió a la llavors vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaria. Si no ho fa "t'aniquilarem", diu que és el missatge que va rebre.



Explica que "un colom", un coronel anomenat Juan que se li va acostar com amb el cas Faisà per dir-li: "Tu només digues que vas complir amb la teva obligació que no sé què que els diners te'ls va donar la Cospe no sé quant i tal, ehh no però tu que estàs parlant, jo com m'estava gravant, m'imagino perquè és que no tio, dic això no és així".

El cuiner localitza el 'zulo' de Bárcenas

Un personatge clau és el xofer de l'esposa de Bárcenas, Sergio Javier Ríos, captat per Villarejo i que va ajudar a identificar el lloc -el 'zulo'- on Bárcenas guardava els seus famosos papers.



Villarejo sosté que aquest 'zulo' estava "a l'estudi de pintura de la senyora, en el moble chungo que hi havia en el doble fons". Allà guardaven Bárcenas i la seva parella la documentació ("els enregistraments del Barcenas") de la qual es va apoderar el comissari Enrique García Castaño, comissari principal ja jubilat, àlies 'El Gordo'.



Villarejo va aconseguir aquesta captació amb la intermediació de María de los Dolores de Cospedal ("Cospe") i el seu marit, López del Ferro ("El Polla").

El xofer rebia un sobresou de 2.000 euros mensuals provinent dels fons reservats d'Interior. I, a canvi, també va guanyar una oposició per ingressar a la Policia Nacional.



Ho deia Villarejo: "L'única manera de tenir-lo trincat, per si algun dia es torna boig, és" fer-lo "madero".



I Villarejo solia recordar al xofer: "Tio, tu no has fet res il·legal, fica-t'ho al cap. Tu has donat una informació i tal a un agent, que és un que es diu El Gordo (...), pensant que si s'obtenia alguna cosa acabaria en un jutjat... Això és el que tu has de repetir a tot arreu".

"És una traïció de Gallardón"

El xofer de la família Bárcenas explica en una ocasió a Villarejo que el extresorer se sent enganyat quan el 2010 va renunciar a l'escó de senador. Els fiscals, aclareix el comissari, van anar llavors a per ell.



"Van ser els fiscals perquè va ser Gallardón eh... aquesta és una traïció que fa Gallardón", explica el comissari en referència al llavors ministre de Justícia. El motiu, sempre segons la seva versió: A José María Aznar li interessava "muntar una brega" i que el PP convoqués un congrés extraordinari. El comissari creu que qui ha convençut a Aznar ha estat l'editor Pedro J. Ramírez.



"Però és que si aquest diu això del cunyat se'n va a prendre pel cul l'Aznar", tèrcia el xofer en relació a Bárcenas. Cita al gendre d'Aznar i diu respecte l'extresorer: "És que està tot això dels diners, tot això de la fórmula, és que, és que, és que ho ha dit, ho ha dit, veurem...i les noces, tot ho va portar aquest, les gestions amb l'altre, si és que...el que passa que estarà prescrit, però la imatge d'Aznar pot caure per...

Els fiscals, en el punt de mira

La Fiscalia Anticorrupció està en el punt de mira de la trama de comissaris i alts càrrecs policials que lidera Villarejo. En concret, el grup creat entorn al fiscal José Grinda.



Villarejo volia a tota costa el 2017 que sortís triat Manuel Moix com a fiscal Anticorrupció: "Com no surti, em preocuparé", sosté en una conversa al febrer de 2017.



El comissari jubilat assegura que tant el ministre de l'Interior com el president del Govern espanyol "al Grinda el veuen com un càncer, a veure si és un càncer com "el gatet" que ningú el toca, bé, espero que sí, jo és que els tires i afluixes que hi ha hagut és que [Manuel] Moix no el vol veure ni en pintura a aquest tio, ni a ell ni a tota la seva banda, perquè aquí hi ha una banda organitzada perfectament que tenen el seu quiosquet muntat".

La conversa té lloc el 17 de febrer de 2017 a la finca de Villarejo a Boadilla de la Suma (Madrid) entre Adrián de la Joya i Alberto Pedraza. Es pregunten si Grinda anirà "al carrer" si nomenen Moix, i Villarejo creu que sí. En aquest cas, serà obra seva en un 98%.



En la conversa, Villarejo fa gala dels seus contactes a Justícia. Cita al llavors fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza (mort el novembre de 2017) i al president de la Sala penal del Suprem, "Manolito Marchena" (sic). Fonts pròximes al magistrat desmenteixen tota relació o contacte amb aquest comissari.



En els enregistraments Villarejo també fa gala de la seva relació amb el ministre de Justícia de llavors, Rafael Catalá, a qui anomenen "El Botifarra".

'Tenim tots els enregistraments, totes les proves'

"Tenim tots els enregistraments entre Bárcenas i el puto Rajoy parlant de tota la merda, les tenim", explica De la Joya, soci de Villarejo, qui apuntala que també posseeixen "totes les proves de la Soraya entrant al Parlament amb electrònica".



- "Ep, Moix encausant-los a tots!", riu el gestor de la jet-set.



El 22 de febrer de 2017 Manuel Moix va ser nomenat pel càrrec, però el juny va haver de dimitir en filtrar-se que posseïa participacions d'una societat situada a Panamà i que era la propietària del xalet de la seva família.