Aquestes són les deu carreteres més perilloses de Catalunya

La carretera BP-1417 de Barcelona a Sant Cugat, coneguda com la Rabassada, continua sent el tram més perillós de la xarxa viària de Catalunya, donada l'elevada accidentalitat de motos. En el 88% dels accidents amb morts i ferits greus hi participa com a mínim una motocicleta. Són dades de la 21a edició de l'estudi d'avaluació de carreteres EuroRAP, que ha presentat el RACC aquest dilluns i que es fixa en el trienni 2019-2021.

Tot i que les dades de l'informe revelen que el risc de patir un accident mortal a carreteres catalanes s'ha reduït un 6,1% i els accidents amb morts i ferits greus han passat de 599 a 547, els responsables de l'estudi indiquen que cal tenir en compte la reducció de la mobilitat provocada per la pandèmia. També cal tenir en compte que la sinistralitat de l'any 2022 s'ha vist especialment condicionada per la fi dels peatges a bona part de la xarxa d'autopistes catalanes, fet que ha provocat un increment dels accidents de trànsit.



Els 10 trams amb més risc d'accident a Catalunya 1. BP-1417 de Barcelona a Sant Cugat del Vallès (11,4 km)

2. GI-555 de Sils a Massanes (14,2 km)

3. BV-5001 de Martorelles a Vilanova del Vallès (6,5 km)

4. BV-5224 de Manlleu a Torelló (6,3 km)

5. BV-1201 d'Olesa de Montserrat a Castellbisbal (6,3 km)

6. TV-3146 del Port de Tarragona al Far de Salou (5,4 km)

7. N-260 de l'N-152 a l'N-1411 (6,1 km)

8. C-63 de Lloret de Mar a Vidreres (11,3 km)

9. BV-2041 de Gavà a Begues (6,3 km)

10. TV-3141 de Cambrils a Reus (7,3 km)

El tram que concentra més accidents

Malgrat el descens de la perillositat de patir accidents greus, de les dades també se'n desprèn que el 25% de la xarxa viària de Catalunya presenta un risc alt o molt elevat que els conductors pateixin accidents greus o mortals.

Segons aquest estudi, tots els trams amb més risc són carreteres d'una via per sentit i n'hi ha cinc a la província de Barcelona, tres a la de Girona, dues a la de Tarragona i cap a la de Lleida. L'informe revela que el perill de patir un sinistre greu o mortal en una carretera convencional és quatre cops més alt que en una carretera desdoblada.

La Rabassada és la carretera més perillosa de Catalunya, però la que concentra més accidents per quilòmetre segueix sent la C-58 entre Barcelona i Cerdanyola. En concret, entre el 2019 i el 2021 hi ha hagut 17 accidents greus i mortals en aquest tram, que fa només 7,1 quilòmetres de longitud.

Pel que fa als trams amb menys risc, la C-16 entre Navàs i Gironella encapçala la llista, mentre que l'AP-7 i l'AP-2 ha desaparegut d'aquesta llista. A banda, hi apareixen el tram de la B-140 de Sabadell a Mollet, la C-153 de Vic a Roda de Ter, la C-253 de Sant Feliu de Guíxols a Palamós i l'N-340 entre Tarragona i Torredembarra.



ELs motoristes, els més castigats

L'informe també mostra que els motoristes continuen essent les principals víctimes mortals i ferits greus dels accidents de trànsit a Catalunya. Del total registrat entre el 2010 i el 2021, en un 45% hi ha estat involucrada com a mínim una moto o un ciclomotor. Tot i això, la mobilitat amb aquesta tipologia de vehicles representa només un 2,3% del global en carretera.