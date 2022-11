Aquestes són les pistes de gel del Nadal a Catalunya: és un model sostenible?

El fred ja ha arribat, i també ho estan fent les pistes de patinatge sobre gel. Enguany, Catalunya tornarà a omplir-se de pistes de gel perquè tothom en pugui gaudir per Nadal. Tanmateix, amb la incorporació temporal d'aquests espais arreu del territori, sorgeix la pregunta de si es tracta d'una pràctia sostenible.

Jaume Grau, membre d'Ecologistes en Acció i portaveu de l'entitat al Baix Llobregat, ho té clar: "Quina necessitat hi ha de promoure aquestes pistes en un país on no tenim fred, gel ni tradició d'esports d'aquest estil? És un ús de l'energia totalment innecessari, superflu i inacceptable". Un consum que s'accentua en funció del territori. "No és el mateix muntar una pista de gel a Puigcerdà que a Barcelona, on les temperatures són molt més elevades: com més alta sigui la temperatura de la zona, més despesa energètica hi haurà", carrega l'ecologista.

Grau relaciona el muntatge d'aquestes pistes provisionals amb la voluntat de promoure el consumisme de cara a les festes. "Si els ajuntaments i establiments volen promoure l'activitat comercial, cal que busquin algunes que no impliquin gastar electricitat i gasoil". En aquest sentit, recorda un article que l'entitat va publicar el 2010 on denunciava que el consum mensual d'una pista de gel de 350 metres quadrats seria equivalent al consum mig d'uns 39 habitatges unifamiliars durant tot un mes.

Pistes sintètiques, una opció sostenible

Davant la despesa energètica que suposen les pistes de gel convencional, les pistes sintètiques han anat guanyant popularitat. Aquests ofereixen un model més econòmic i sostenible, ja que la pista no està feta de gel, sinó de materials sintètics que no necessiten aigua ni electricitat constants per mantenir-se. Ja són diverses les pistes que han optat per aquest model.

Fent un parèntesi en el debat ètic de les pistes de gel, a continuació us deixem un llistat de diverses pistes, algunes d'elles sintètiques, que estaran disponibles aquestes festes arreu del territori català:

Barcelona s'omplirà de pistes de gel

La capital catalana disposarà d'un munt d'espais on practicar aquest esport. La pista de gel sintètic de Nou Barris celebrarà la seva segona edició entre el 10 de desembre i el vuit de gener. L'entrada per 20 minuts de patinatge costarà sis euros. El Tibidabo, per la seva banda, també estrenarà una pista sitnètica de 200 metres quadrats el 26 de novembre. L'accés estarà inclòs si es visita el parc, però també es podran pagar cinc euros per entrar només a la pista.

El Port Vell també tindrà pista, de 400 metres quadrats, entre el cinc de desembre i el sis de gener. Alhora, l'Illa Diagonal repetirà la pista d'anys anteriors a partir del dos de desembre. Finalment, es preveu que la pista de gel del FC Barcelona també obri les portes al públic, amb un preu reduït pels socis del club.

Manlleu (Osona) també tindrà de nou un espai dedicat al patinatge sobre gel a partir de l'u de desembre. Durant un mes sencer, el centre de Manlleu es transformarà en un parc de gel pensat i ambientat perquè els infants i el jovent gaudeixin de la màgia de les festes.

Gel a la Fira de Girona

La Fira de Girona realitza una pista de gel interior oberta a tothom. Entre el 23 de desembre i el vuit de gener, a Girona es trobarà una de les pistes de gel cobertes més grans de Catalunya: 800 metres quadrats per lliscar sobre gel. A diferència d'altres pistes, també ofereix un tobogan de 27 metres de llargada i amb tres carrils per baixar-hi en trineu.

Les Gavarres de Tarragona tornen a obrir la seva pista de gel

La icònica pista de gel de Tarragona tornarà aquest any en la seva vuitena edició, a Les Gavarres. Amb vora 500 metres quadrats de pista, l'espai obrirà enguany entre el dos de desembre i el vuit de gener. I, també a Tarragona, Reus tornarà a tenir la pista de gel a la plaça de la Llibertat. Ho farà entre el 25 de novembre i el sis de gener.

Les pistes de Lleida

En el marc de les Festes de Nadal de Lleida torna la pista de gel de la plaça Sant Joan. Aquest any, l'espai obrirà entre el 25 de novembre i el vuit de gener, i l'entrada costarà set euros.

Finalment, després de diversos anys sense poder patinar a la Plaça Mercadal de Balaguer (La Noguera), es podrà gaudir de nou d'aquesta pista de gel que en edicions anteriors ja havia tingut molt èxit entre el públic.