Aquests han estat els llibres en català més venuts durant les vacances d'estiu

Com cada mes, un informe del Gremi d'Editors de Catalunya -elaborat per la plataforma digital LibriData- enregistra la venda diària de llibres a més de 150 punts de Catalunya, entre llibreries i grans superfícies. Si vols aprofitar els últims dies de vacances d'estiu abans de l'inici del curs i el retorn a la feina per llegir algun llibre, però encara no saps quin, t'ajudem a decidir amb els títols que més s'han venut aquest agost. Sens dubte un dels èxits d'aquest agost ha estat la col·lecció Blackwater.

'Història d'un piano'

'Història d'un piano'. — Columna

El protagonista d'Història d'un piano (Columna) descobreix un secret ocult en un piano molt especial que troba en una botiga del barri de Gràcia i que el portarà a recórrer la història d'Europa del segle XX. La novel·la, que es basa en la realitat amb tocs de ficció, neix de la cerca que l'autor, Ramon Gener, va fer sobre el passat del seu propi piano.

En Janusz Borowski, un home misteriós nascut en un bosc a l'est de Polònia, l'adverteix que es tracta d'un piano molt especial que ha de cuidar. El piano de cua, amb el número de sèrie 31887, és un Grotrian-Steinweg construït a Brunsvic (Alemanya) l'any 1915. La descoberta d'un secret ocult al seu interior el portarà a iniciar un llarg viatge en un relat que recorre la història d'Europa del segle XX.



La col·lecció 'Blackwater'

La saga Blackwater (Blackie Books) han estat sens dubte un dels èxits de l'estiu. Les sis entregues recorren cinquanta anys a la vida d'una família de rics terratinents que són d'allò més estranys, amb les seves històries, les seves aliances i els seus maquiavèlics plans per aferrar-se al poder. Què s'amaga darrere dels Caskey? Lluites matriarcals de poder, sorpreses del destí, morts sobtades i els successos més inexplicables estan a punt de ser descoberts. Blackwater I. La Riada és la primera part de la saga matriarcal escrita per Michael McDowell. Dones poderoses que lluiten pel poder durant generacions. Sens dubte és un dels èxits de l'estiu.



'Un animal salvatge'

'Un animal salvatge'. — 'Un animal salvatge'

El 2 de juliol de 2022 dos delinqüents es disposen a dur a terme un atracament en una important joieria de Ginebra. Un incident que difereix molt de ser un simple robatori. Vint dies abans, en una urbanització de luxe a la vora del llac Leman, la Sophie Braun es prepara per celebrar el seu quarantè aniversari. La vida li somriu: viu amb la seva família en una mansió envoltada de boscos. Però el seu món idíl·lic està a punt de trontollar. El seu marit està embolicat en una trama de petits secrets. El seu veí, un policia de reputació impecable, s'ha obsessionat amb ella i l'espia fins i tot en els moments més íntims. I un home misteriós li fa un regal que posa en perill la seva vida. Caldran diversos viatges al passat, lluny de Ginebra, per trobar l'origen d'aquesta intriga diabòlica de la qual ningú sortirà indemne.



'Les calces al sol'

'Les calces al sol'. — La campana

Un dels llibres de ficció més nomenats aquests darrers mesos ha estat sens dubte Les calces al sol (La Campana), de Regina Rodríguez, que ofereix una novel·la plena de to humorístic protagonitzada per Rita Racons, estudiant de psicologia que marxa als Estats Units a fer d'au-pair i que topa amb una família que espera que estigui a l'altura del que creuen que exigeixen les ments dels seus fills.

Són els Bookland, l'antítesi del clixé clàssic d'una família americana. Intel·lectuals, esperen que la nova au-pair estigui a l'altura del que exigeixen les ments privilegiades dels nens de la casa. I tot i que ben bé no ho estarà, la Rita i el seu caos constant portaran els petits de la família a viure la vida més enllà dels llibres. La Rita serà capaç d'atrevir-se a tot, d'expandir la ment i un dia, de cop, trobarà el que hi havia anat a buscar: la seva vocació.



'Cavall, atleta, ocell'

'Cavall, atleta, ocell'. — Periscopi

Què es pot fer davant d'un mal pas, si tot intent de superar-lo fracassa? Fins on pot el desesper ser un estímul per a la imaginació? Alapont, un fuster humil i perfeccionista, observa amb preocupació la deriva del seu fill, Aristides, que tot just ha entrat a l'adolescència i ha estat conquerit per l'apatia. Lúcida i intimista, Cavall, atleta, ocell (Periscopi) aborda la complexitat de les relacions paternofilials, alhora que mostra què és capaç de fer un pare per salvar allò que més s'estima al món.

'Ningú ens va dir que seria fàcil'

'Ningú ens va dir que seria fàcil'. — 'La Campana

La Sara, la Lisa i l'Eva són amigues des de petites, es van conèixer a classe de ballet. La vida les ha portat per camins diferents, però hi ha una cosa que es manté intacta: la seva amistat. Cada poques setmanes es troben per sopar, posar-se al dia i compartir les seves inquietuds. La Lisa ha d'afrontar la infidelitat del seu marit, l'Eva té un assetjador i vol fer un gir a la seva vida, i la Sara pateix una depressió relacionada amb la menopausa. Ningú ens va dir que seria fàcil (La Campana) mostra com tres dones s'enfronten a la vida amb les seves virtuts i defectes, els secrets que amaguen i els somnis que persegueixen.

‘Hàbits atòmics’

‘Hàbits atòmics’. — Ara Llibres

Hàbits atòmics (Ara Llibres) explica exactament com minúscules decisions poden convertir-se en grans canvis vitals. L'autor ens proposa tot un seguit de trucs per fer-ho possible i ens aporta la base psicològica i científica que reforça el seu mètode. El llibre està ple d'exemples reals de persones que ja han aconseguit canviar aspectes claus de les seves vides fent canvis minúsculs. Tan petits com una partícula, però que junts tenen la força d'un tsunami.











'La teva salut comença aquí'

'La teva salut comença aquí'. — Rosa dels Vents

A La teva salut comença aquí (Rosa dels Vents) descobriràs els últims avenços científics que vetllen per la vida i la salut de les persones. Si coneixes el que amaguen els teus gasos i la relació de la microbiota amb el cervell, amb el sistema immunitari i amb l'intestí, sabràs com detectar i pal·liar la temuda inflamació. També aprendràs com netejar l'intestí i el cervell, i els beneficis de seguir els ritmes circadians. L'objectiu és motivar-te a fer canvis sostenibles tot proporcionant-te eines i consells que et convertiran en una font de vitalitat i d'inspiració per als altres.







'Tres mesos de vacances'

Com s'ho fan els mestres per quadrar els horaris quan falta un professor? Com es gestiona la diversitat a les aules? Com és una reunió amb un pare que creu saber més d'educació que la mestra i que sempre es posiciona a favor del seu fill? Son algunes de les preguntes que es fa Neus Rossell en el seu primer llibre Tres mesos de vacances (Rosa dels Vents).