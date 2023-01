Aquests han estat els llibres més prestats a les biblioteques de Barcelona durant el 2022

La Diputació de Barcelona ha revelat els exemplars més prestats durant l'any 2022 a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la demarcació de Barcelona. De novel·les adultes i juvenils a nacionals i internacionals. També ha publicat les revistes, els àlbums i exemplars de poesia més demanats pels lectors barcelonins.

En la secció de novel·les, la més demanada pels lectors ha estat De ninguna parte de Julia Navarro, seguida per Nosaltres, després, la història coral sobre la reconciliació de Sílvia Soler i, en tercera posició, el Premi Planeta 2021 La Bestia escrita per tres homes sota el pseudònim de Carmen Mola. En novel·la estrangera, l'exemplar més prestat ha estat Normal people de Sally Rooney, seguida per Beautiful world, where are you de Sally Rooney i My sister, the serial killer d'Oyinkan Braithwaite.

La escriptora Carmen Mola, pseudònim dels escriptors Jorge Díaz, Agustín Martínez i Antonio Mercero. — Quique García / EFE

En novel·la juvenil, lidera el rànquing Wonder de R.J. Palacio amb traducció al català d'Imma Falcó. També hi ha la novel·la d'Eloy Moreno Invisible i Mentida de Care Santos.

Finalment, en poesia el segon exemplar més demanat ha estat Segunda antología de poesía espanyola amb edició, notes i proposta didàctica de Félix López i Tot el que em cal ja ho duc a dins de Rupi Kaur.

Pel·lícules i àlbums més demanats

En el terreny de les revistes també destaquen El mueble actual i Cocina fàcil. En música els àlbums més demanats han estat el disc Motomami de Rosalia i Mic toca't el melic. En pel·lícules, destaca Nomadland de Chloé Zhao i Otra ronda de Thomas Vinterberg.