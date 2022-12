Aquests són tots els números premiats a la Grossa de Cap d'Any 

Un any més, el sorteig de la Grossa de Cap d'Any ha deixat premis en diversos punts de Catalunya. La desena edició de la rifa impulsada per la Generalitat de Catalunya havia posat a la venda un total de 100.000 números, i el famós capgròs d'Alella, inspirat en l'exjutgessa de pau Roser Arenas, ha repartit milers d'euros pel territori. Consulta, a continuació, quins han estat els números premiats i on ha tocat.

Barcelona s'enduu el primer premi i una part del cinquè

El primer premi ha estat pel número 03.829 i cada bitllet està premiat amb 200.000 euros. S'ha repartit a Barcelona, i si també ha deixat altres premis associats. Per aquells qui tinguin la butlleta superior o inferior -el 03.830 o 03.828- la dotació és de 2.000 euros per bitllet; en el cas que coincideixin les quatre últimes xifres 1.000 euros; si la coincidència és en els tres últims dígits 250 euros; si els dos últims nombres són iguals 35 euros; i per les butlletes acabades en 9 toquen 10 euros.

El segon número premiat s'ha venut a Sant Just Desvern i ha estat el 04.232, amb una dotació econòmica de 65.000 euros per bitllet. Els nombres superiors i inferiors -04.323 i 04-321- s'enduen 650 euros; si coincideixenper els quatre últims dígits toquen 300 euros per bitllet; 75 euros en el cas que els tres números coincideixin i 25 euros per les bitlletes acabades en 32.

El tercer premi és pel número 88.158, venut a Cardedeu. Compta amb una dotació per bitllet de 30.000 euros; 500 euros en pels immediatament superiors i inferiors -88.159 i 88.157-; 200 euros si coincideixen les quatre últimes xifres; en el cas que els tres últims nombres siguin iguals 35 euros; i 20 euros per les butlletes acabades en 58.

El quart premi ha sigut per dos números: el 26.811, venut a Sant Boi de Llobregat, i el 78.032, repartit a Tortosa. Els bitllets guanyadors tenen un premi de 10.000 euros; i els nombres immediatament superiors i inferiors -26.812, 26.810, 78.033 i 78.031- s'enduen un premi de 200 euros. En el cas que coincideixin els quatre últims dígits el premi és de 100 euros per bitllet; si els tres nombres finals són iguals toquen 30 euros; i 15 euros en el cas dels bitllets acabats en 11 o 32.

El cinquè premi ha estat per tres números: el 26.658, que s'ha venut a Berga, el 43.421, repartit a Gelida, i el 93.837, que ha tocat a Sant Cugat del Valès, Cabrera de Mar i Barcelona. En aquest cas, la dotació econòmica pels bitllets premiats és de 5.000 euros. Pels bitllets superiors i inferiors toquen 150 euros; si coincideixen els quatre últims dígits són 75 euros; 25 euros si els tres últims nombres són iguals; i 10 euros per les butlletes que acabenn el 58, 21 o 37.