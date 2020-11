La consellera de Salut, Alba Vergés, ha celebrat el decreixement de la pandèmia que apunten les dades epidemiològiques, però ha demanat prudència i ha anunciat que les mesures persistiran fins que decreixin els ingressos als hospitals: "Encara estem en una situació molt greu". "Si ara mateix estiguéssim al març, els hospitals estarien tremolant", deia sobre la situació a les UCI el director del Servei Català de Salut, Adrià Comella, en una roda de premsa per actualitzar la situació epidemiològica a Catalunya. Actualment, hi ha 485 ingressos crítics a les UCI, que sense l'augment de recursos per combatre la pandèmia només comptaria amb 575 llits. Ara, però, en compta amb 1074: "Hem augmentat molt la capacitat de llits crítics, pràcticament l'hem doblat, per tal de no utilitzar els quiròfans".

"Ha baixat l'Rt, un fet que no passava des de finals de setembre. I ja la tenim per sota de l'1", ha celebrat Vergés, qui ha assenyalat que l'objectiu és abaixar-la per sota del 0,8 per consolidar una baixa transmissió. Tot i això, la consellera ha reiterat que esperen que un cop reduïda l'Rt, després hi hagi un decreixement dels positius diaris i, seguidament, un alleujament de la xarxa assistencial, pel que encara esperen setmanes amb pujades d'ingressos: "Hem de continuar amb la màxima prudència. No podem córrer". La consellera assegura que les mesures "funcionen" però que encara no es pot dir que s'ha doblegat la corba: "Les mesures s'estan reflectint a les dades epidemiològiques i fan que menys gent emmalalteixi per la Covid. Anem en el camí correcte". A més, Vergés ha afirmat que "molt probablement" es prorrogarà el toc de queda, mentre que no ha volgut donar més detalls de com evolucionaran les altres intervencions fins que no passi "pel debat tècnic" del Procicat.

Pel que fa a les automostres que es faran els estudiants de secundària per tal d'analitzar-se amb PCR, Vergés ha defensat que els alumnes són competents per fer-se-la, ja que només es tracta "d'una mostra nasal" i no només una mostra de la faringe. Davant les crítiques dels sindicats educatius, ha demanat "col·laboració" per tal de poder mantenir les escoles i ha explicat que "faran la formació necessària perquè ningú se senti insegur".

Comella també ha destacat els esforços que està fent la xarxa assistencial per mantenir l'atenció a altres malalties que també requereixen un intens seguiment: "La Covid competeix amb altres malalties molt greus, com les malalties emergents, com els càncers o les malalties cardíaques". També ha destacat que s'ha augmentat un 15% els recursos destinats a l'atenció primària, tot i que ha matisat que en el moment actual és difícil mantenir una atenció tan ràpida i presencial com ara fa un any: "Entenem la frustració dels usuaris".

Sàmper compara l'extrema dreta amb "grups anarquistes"

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, també ha explicat que ahir es va reunir amb els seus homòlegs al País Basc i a Navarra així com amb el Ministre d'Interior espanyol, Fernando Grande-Marlaska, per valorar les manifestacions contra les mesures per combatre la Covid-19. Segons Sàmper, hi ha elements coincidents en tots aquests territoris, que són, segons ell, la presència de grups "d'extrema dreta i grups d'extrema esquerra". El conseller d'Interior ha comparat la ultradreta dels grups de futbol amb "grups anarquistes", a qui també ha culpat dels aldarulls dels darrers dies.



Una cavalcada de reis amb restriccions

Per altra banda, el Departament d'Interior ha explicat que "el format clàssic de cavalcada de cap manera seria viable" però que estan estudiant formats alternatius. El subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha explicat que hi ha "línies vermelles evidents" per tal d'evitar aglomeracions que ara mateix no es podrien donar des d'un punt de vista sanitari.