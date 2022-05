Aragonès acusa el Suprem d'estar "altament polititzat" pel canvi de criteri sobre els indults

Estupefacció i inquietud però amb prudència seria l'estat d'ànim que es detecta a les casernes generals de l'independentisme davant de la decisió del Tribunal Suprem de reconsiderar la seva posició respecte als múltiples recursos que es van presentar contra els indults que van posar en llibertat els nous presos polítics independentistes jutjats i empresonats per aquest mateix tribunal pel referèndum d'autodeterminació celebrat a Catalunya l'1 d'octubre del 2017.

L'acceptació ara dels recursos, que seran avaluats pel Suprem per decidir si es pot revocar o no la decisió del Govern espanyol, després de ser rebutjats en una primera instància, genera la lògica inquietud. Però, a més, el fet que el canvi de criteri arribi per la simple modificació recent de la composició de l'alt tribunal ha disparat les suspicàcies i les crítiques al voltant que les decisions tenen poc a veure amb criteris estrictament d'abast jurídic.

Aragonès carrega contra el Suprem

En espera del pronunciament dels nou dirigents polítics i socials indultats -que en un primer moment han optat per la discreció- i dels dirigents d'Esquerra Republicana i de Junts, el primer a pronunciar-se ha estat el president de la Generalitat, Pere Aragonès , que ha carregat contra la decisió del Tribunal Suprem. Un Suprem que Aragonés veu "altament polititzat", i no descarta que pugui repetir el "procés ple d'irregularitats" que considera que va ser el judici a l'1-O.

"Sembla que juguin a quin color és el jutge: si és dels blaus o dels vermells, del PP o del PSOE"

Aragonès també ha advertit que des de la concessió dels indults "no s'ha avançat prou" en la resolució del conflicte polític català des del Govern espanyol i que "la persecució judicial continua".



"Sembla que juguin a quin color és el jutge: si és dels blaus o dels vermells, del PP o del PSOE", va deplorar el president de la Generalitat. Tot i això, Aragonès confia que finalment els intents de revertir la llibertat dels condemnats "siguin desestimats" i ha apostat per aprovar una llei d'amnistia que "garanteixi el final de la repressió" i eviti la intenció de formacions com el PP, Vox i Cs de "agreujar el conflicte".

Marge molt estret per a la revocació

"El marge del Suprem per a una decisió tan dràstica és pràcticament nul"

De fet, fonts jurídiques de l'entorn dels presos consideren summament improbable que es puguin revocar els indults ja que al marge de les consideracions dels diferents recursos presentats que ara es valoraran "el marge del Suprem per a una decisió tan dràstica és pràcticament nul", asseguren. Segons aquestes fonts, només es podria prendre aquesta decisió amb una justificació d'error de forma en la presentació dels indults o per justificació deficient. I els advocats consideren que el Govern espanyol va estudiar detingudament tots els detalls per evitar una relliscada d'aquesta mena i que els indults van ser justificats plenament per l'Executiu estatal. Tot i això, alguns dels nou indultats han manifestat a Públic diverses vegades el seu temor respecte a la possibilitat que puguin tornar a ser empresonats si es tomben els indults. "No podem descartar res amb la justícia espanyola, hem d'estar preparats per a tot", assegura un membre de l'entorn del president d'Esquerra, Oriol Junqueras.

Òmnium, "enfront de l'Estat opressor amb indults o sense"

Per la seva banda, la principal entitat de Catalunya en nombre de socis, Òmnium Cultural, assegura que "amb o sense indults" continuaran fent front "a aquest Estat repressor". L'organització té el seu expresident, Jordi Cuixart, entre els nou afectats en cas de revocació dels indults. Els actuals dirigents d'Òmnium asseguren que no descansaran ni s'aturaran "fins a aconseguir la llibertat del país". Concretament, l'actual president d'Òmnium, Xavier Antich, ha defensat que l'entitat no va lluitar per treure Cuixart de la presó, sinó "per enfortir la lluita per la independència". En un tuit, Antich ha dit que la lluita per la independència és allò que ocupa l'entitat, "faci el que faci el TS". "Sabem quines són les prioritats del regne d'Espanya i tot allò que els seus poders estan disposats a vulnerar per protegir-les", ha assenyalat.