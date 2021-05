Aragonès afronta l'assalt final a la presidència prioritzant diàleg, agenda transformadora i reactivació econòmica

Pere Aragonès afronta l'assalt definitiu a la presidència de la Generalitat. Després de fracassar en el primer intent, el presidenciable d'Esquerra Republicana de Catalunya exposarà la seva proposta de programa polític al Parlament en el discurs d'investidura previst per a les quatre de la tarda d'aquest dijous. Una proposta que té garantida la viabilitat en primera votació gràcies a la majoria absoluta dels 74 diputats i diputades independentistes que es farà efectiva després dels acords a què ERC ha arribat amb la CUP i, ja in extremis, amb Junts per Catalunya. La votació es farà aquest divendres després d'un llarg debat que començarà a les 9 del matí i que suposarà dures crítiques de la resta de forces polítiques no independentistes. La sessió recuperarà l'hemicicle històric -tot i que amb una disposició especial dels escons- després que el primer intent d'Aragonès se celebrés a la sala d'actes de Parlament per prevenció pandèmica.

Diàleg, nova etapa i Generalitat republicana

Tot i la repetició de Govern de coalició independentista entre ERC i JxCat, amb suport de la CUP, Aragonès posarà l'èmfasi en l'obertura d'una "nova etapa". El que serà el 132è president de la Generalitat centrarà les seves prioritats en tres grans eixos d'actuació per a la que denomina nova "Generalitat republicana", segons apunten fonts republicanes. En primer lloc, Aragonès explicitará una aposta pel diàleg aparcant la via unilateral per afrontar el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol. Però amb l'exigència d'una "solució democràtica" i la reivindicació del dret d'autodeterminació. Instarà al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, a reunir urgentment la taula de diàleg entre els dos executius. I demanarà passos ferms per frenar i revertir "la repressió". En aquest punt serà manifesta la demanda d'una llei d'amnistia per als presos, però també per als prop de 3.000 encausats pel Procés.

El diàleg amb el Govern espanyol i la necessitat de negociar una solució al conflicte estarà ben present en el discurs d'investidura d'Aragonès, segons les fonts republicanes. El presidenciable d'ERC plantejarà la necessitat de resoldre el conflicte polític mitjançant "actuacions democràtiques i polítiques". I explicitará "l'aposta pel diàleg i la negociació política per resoldre el conflicte polític". Però també apel·larà a una estratègia conjunta de tot l'independentisme basada en "una confrontació cívica i pacífica per forçar l'Estat a assumir la realitat fins ara negada", però que sigui viable i aglutini majories socials àmplies. Això sí, Aragonès deixarà molt clar que la seva presidència no tindrà "tuteles, ni controls, ni supeditacions, ni imposicions", en clara referència al Consell per la República que presideix Carles Puigdemont.

Reactivació econòmica i nou contracte social

El segon eix essencial del discurs se centrarà en la reactivació econòmica i en mantenir la lluita contra els devastadors efectes de la pandèmia. Sempre amb un enfocament d'esquerres que situarà la sortida de la crisi en benefici dels sectors més precaritzats i no al contrari. "Un nou contracte social per garantir drets com l'habitatge, l'accés a subministraments bàsics com l'aigua, l'energia i la connectivitat, i que tothom gaudeixi d'uns ingressos mínims per viure amb dignitat i gaudir d'una bona vida quotidiana". En aquest sentit serà fonamental el desplegament d'un pla pilot per a la Renda Bàsica Universal que preveu dirigir directament des de la presidència. O incrementar el pressupost destinat a habitatge fins als mil milions, destinar el 25% del pressupost de Salut a l'Atenció Primària sanitària, amb un augment pressupostari de 5.000 milions en aquest àmbit. Aragonès també exposarà la seva aposta per la reindustrialització de Catalunya amb un Pla per a la Reactivació Econòmica i la Protecció social.

Projecte transformador des del minut 1

La tercera idea força del discurs d'investidura serà la d'impulsar "una transformació profunda de Catalunya des del primer minut de la legislatura" basada en "quatre grans revolucions": la social, la feminista, la verda i la democràtica. Per aquest afany, Aragonès situarà en l'epicentre del seu discurs a noves conselleries que són una aposta estratègica del futur president: Feminismes i igualtat i la d'Acció Climàtica, però també la ja existent de Polítiques Digitals. Les polítiques d'igualtat, la transició energètica i l'impuls de les energies renovables seran algunes de les prioritats del presidenciable. Juntament amb una forta transformació de el teixit econòmic i productiu posant un especial èmfasi en la importància vital dels fons europeus per a la reconstrucció, els famosos 'Next Generation', per aconseguir aquest objectiu.

Finalment, Aragonès incorporarà algunes referències a la CUP amb temes sensibles per als anticapitalistes i que queden recollits en l'acord subscrit amb els republicans. Per exemple, la remodelació de les forces antiavalots dels Mossos d'Esquadra i el compromís que la participació de la Generalitat en querelles contra manifestants es limitarà a casos evidents d'agressió als agents. Així com la consolidació de l'Institut Català de Finances com a estructura bàsica d'una futura banca pública.

Amb aquesta estructura del discurs d'investidura, Aragonès tanca l'esquema d'un Govern i una majoria parlamentària netament independentista per a la pròxima legislatura. Però a la qual el dirigent d'Esquerra vol imprimir el seu segell personal i intentar obrir molts dels seus plans econòmics i socials a altres forces polítiques no independentistes. I en el cas de l'autodeterminació demanarà a En Comú Podem que se sumi a la consecució d'aquest ideal. Un objectiu que aquest divendres rebrà una contundent resposta dels comuns, molestos per les frustrades negociacions que van iniciar amb ells els republicans. Però que pot donar fruits més endavant, fins i tot amb un PSC de Salvador Illa que exercirà com a cap de l'oposició amb molta més moderació que la que va fer des de Ciutadans Inés Arrimadas García. Els socialistes ja han deixat clar el seu total rebuig a la investidura d'Aragonès per una fórmula de Govern que consideren fracassada en el passat. Però Illa ha deixat obertes totes les portes a col·laborar en temes com les polítiques socials, la reactivació econòmica o la lluita contra la pandèmia.

Aragonès arribarà aquest divendres a la presidència de la Generalitat a cavall de la majoria independentista però no renuncia a aprofitar la clara divisió que presenta l'oposició al Parlament entre l'esquerra no independentista del PSC i els Comuns, i la dreta espanyolista sota lideratge de la ultradreta que representen Vox, Cs i PP.