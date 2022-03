Aragonès anuncia una inversió de 10 milions de l'empresa Freudenberg per obrir una fàbrica d'automoció a Parets 

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dimecres una inversió de 10 milions d'euros de l'empresa alemanya Freudenberg per obrir una fàbrica de components d'automoció a Catalunya. Aragonès i el conseller d'Empresa, Roger Torrent, han visitat aquest dimecres la seu de la companyia a Baden-Württemberg (Stuttgart), que compta amb uns 48.000 treballadors a escala internacional, i 5 plantes productes a Catalunya. Properament començarà la construcció de la nova fàbrica de Parets del Vallès, "altament" robotitzada i amb una superfície de 6.500 metres quadrats. La planta apostarà per energies renovables i no per l'ús de combustibles fòssils. L'empresa espera que estigui "operativa" el 2023, i es mantindrà l'ocupació actual pel que fa als llocs de treball.

De la seva banda, el conseller Torrent ha destacat que la nova fàbrica estarà "altament robotitzada i digitalitzada", sense l'ús de combustibles fòssils. El conseller d'Empresa ha subratllat que la planta "connecta molt directament" amb els "pilars i elements" que des de la consellera i tot el Govern es vol fomentar.



Torrent ha remarcat així els objectius de reindustrialització, digitalització dels sectors productius i de transició verda i sostenibilitat.

El projecte d’inversió compta amb el suport d’Acció, l’agència per a la competitivitat de l’empresa del departament d'Empresa i Treball. La inversió de la multinacional Freudenberg permetrà a la companyia augmentar un 15% la productivitat actual de producció de components d’amortidors i sistemes de direcció de la planta de Parets del Vallès.



Les noves instal·lacions, que substituiran una planta més antiga, tindran una superfície de 6.500 metres quadrats, estaran altament robotitzades i operaran sense fer ús de combustibles fòssils.

En el marc de la visita, Aragonès i Torrent s’han reunit amb la Chief Human Resources Oficer i membre de la junta directiva de Freudenberg, Esther Loidl, i el Country Representative de la companyia a l’Estat, Jaume Cané.



Durant la visita, Aragonès ha pogut provar una soldadura de realitat virtual del centre de formació de l'empresa Freudenberg Group. Ha aconseguit una puntuació de 82 punts de 90 possibles, si bé els experts que l'han supervisat han dit que anava molt ràpid.