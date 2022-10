Aragonès apel·la a la "memòria antifeixista de Catalunya" per "plantar cara a l'extrema dreta" en l'homenatge a Companys

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha apel·lat aquest dissabte a "recuperar la memòria antifeixista" de Catalunya i "tenir-la ben present per plantar cara a l'extrema dreta". Aragonès ho ha dit en una declaració institucional després de l'ofrena floral que el Govern ha fet davant de la tomba del president Lluís Companys en el 82è aniversari del seu afusellament. Parlament, partits i entitats també han fet aquest dissabte el tradicional homenatge al president executat pel franquisme, al fossar de la Pedrera de Montjuïc.

El PSC liderat per Salvador Illa i José Montilla ha estat el més matiner i després ha seguit l'ofrena del Govern en ple –encapçalat per Pere Aragonès i amb els set flamants nous consellers-, la Mesa del Parlament, l'Ajuntament de Barcelona, Òmnium Cultural, Junts, la CUP, l'ANC, ERC, Demòcrates, el PdeCAT, el Consell per la República, UGT i En Comú Podem. Prèviament, el president Aragonès acompanyat d'Alba Vergés i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, s'havia desplaçat al Fossat de Santa Eulàlia, on l'expresident republicà va ser abatut pel règim franquista.

"Si oblidem que va existir el feixisme, el feixisme torna", ha dit Aragonès. El cap de Govern també ha reivindicat Companys com un símbol que les lluites "per la justícia social, la igualtat d'oportunitats i per la llibertat de Catalunya" van "estretament lligades" i són "dues cares de la mateixa moneda". Durant el seu discurs, el president de la Generalitat ha reivindicat la figura de Companys tot dient que representa aquesta institució i totes aquelles que "mai es rendeixen" i que "mantenen la dignitat" en els "moments més obscurs" en la història.

També ha subratllat que una societat que vol tenir futur és aquella que inclou a tothom, no deixa a ningú enrere i que fa de la defensa de drets i llibertats de cada ciutadà, especialment dels més vulnerables, la defensa de les llibertats col·lectives. "Avui és un dia per recordar que les paraules de República, justícia social i Catalunya sempre van lligades de la mà i seguirem el seu camí", ha conclòs.

ERC tornarà a intentar que l'Estat "demani perdó" per l'assassinat

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha aprofitat l'acte per reivindicar el seu partit com la "casa comuna" de l'independentisme, el republicanisme i la "justícia social". Així mateix, ha afirmat que Esquerra tornarà a presentar una Proposta no de Llei (PNL) per exigir a l'Estat espanyol que "demani perdó" per l'assassinat de Companys.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha comparat l'afusellament de Lluís Companys amb la persecució judicial a l'independentisme. "Aquesta mentalitat de voler escalfar les institucions catalanes i les seves persones segueix plenament viva a molts estaments de l'Estat", ha assegurat. "Ara segurament no ho fan amb escamots d'afusellament, ara ho fan amb escamots vestits en toga", ha afegit abans d'afirmar que encara hi ha dirigents polítics i presidents "a l'exili".

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha subratllat la importància de tenir pressupostos de la Generalitat i de la resta d'institucions del país per poder atendre les necessitats en uns moments tan complexos com l'actual, amb la inflació disparada i l'encariment del cost de la vida. "Ens preocupa veure que tenim unes institucions afeblides, cal reforçar amb majories àmplies i sòlides", ha dit, durant l'acte. Per la seva banda, el portaveu d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha demana a Aragonès "'passar de les paraules als fets" per "construir aliances" i recuperar "els consensos" del 80% que "han fet forts" al país en el passat.