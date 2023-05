Aragonès atribueix l'avaria a l'R2 a la falta d'inversions de l'Estat a Rodalies

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s'ha desplaçat aquest dilluns fins a l'estació de Gavà (Baix Llorbegat) -epicentre de l'última incidència a Rodalies- per reclamar un cop més el traspàs de la xarxa ferroviària a la Generalitat, una reclamació històrica que ha entrat de nou en campanya a les portes de les eleccions municpials. Ho ha fet acompanyat del conseller de Territori, Juli Fernàndez, i el director general de Conservació i Manteniment d'Adif, Ángel Contreras.

"Portem dècades de manca d'inversió, no és una prioritat política dels governs espanyols, ni els d'abans ni el d'ara"

El president de la Generalitat no només ha demanat per enèsima vegada el traspàs de competències, sinó que també ha atribuït l'avaria de l'R2 Sud a la manca d'inversions de l'Estat. Una línia que el 2022 va registrar 148 incidències, xifra que equival a pràcticament una incidència cada tres dies, segons revela eldiario.es. Totes són considerades com a significatives o greus, fet que van provocar almenys 100 minuts de retard.

"Aquest incident s'ha produït fa una setmana, i suposa un caos en el sistema de Rodalies que passa un dia sí, un dia també", ha retret Aragonès. Anomalies com aquesta fa que ciutadans d'arreu del país "se sentin tractats com a ciutadans de segona", ha afegit, en aquest cas concret els de les comarques del Baix Llobregat, el Garraf, el Baix Penedès i el Barcelonès. "Portem dècades de manca d'inversió, no és una prioritat política dels governs espanyols, ni els d'abans ni el d'ara", ha assenyalat.

Retrets de l'oposició en plena campanya

En una atenció als mitjans, Aragonès ha retret a la ministra de Transports, Raquel Sánchez, qui era alcaldessa de Gavà abans d'assumir el càrrec del govern espanyol, que encara no ho hagi visitat la zona afectada per l'avaria. Sánchez ha contestat que el Govern espanyol "està invertint com mai" en la xarxa de Rodalies: "Partim d'una dècada de desinversions. Això no ho podem arreglar ni en quatre dies ni en quatre anys", ha subratllat.

En roda de premsa aquest dilluns, Sánchez ha acusat la Generalitat de "pretendre utilitzar" la incidència a l'R2 Sud per "fer la seva campanya" electoral i "per no parlar del que realment li correspon i no soluciona, com el caos generat pel que fa a les oposicions", ha afirmat.

Per la seva banda, el portaveu de Junts, Josep Rius ha carregat contra el Govern espanyol per les incidències de Rodalies, però també n'ha responsabilitzat ERC: "Ha apuntalat l'Executiu votant a favor dels pressupostos de l'Estat sense que s'hagi produït un traspàs del servei". Rius ha celebrat, però, que el president de la Generalitat s'hagi sumat a la seva proposta "d'acord de país" per reclamar un traspàs "integral" acompanyat del finançament necessari. En aquest sentit, ha defensat que cal un "front comú" dels partits independentistes a Madrid per aconseguir-ho.

Els comuns han exigit a Aragonè, que no utilitzi el traspàs de Rodalies per "expulsar-se les responsabilitats en període de campanya electoral", ni per "tapar la crisi de país" causada pel caos a les oposicions. En roda de premsa, el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha insistit que la mala situació de Rodalies "depèn de totes les administracions, també de la Generalitat".

Què va provocar l'avaria?

Sobre què va provocar l'avaria, Contreras ha detallat que "es va produir una ruptura per fussió del fil de contacte de la catenària per sobretensió, el cable va caure sobre una senyal que va provocar que es cremassin uns cables i que això arribés a l'enclavament que tenim a Gavà". Si bé s'havia apuntat inicialment que hauria estat la caiguda d'un llamp, caldrà que l'informe tècnic ho determini.

La circulació de trens no tornarà a recuperar la normalitat fins d'aquí "tres o quatre setmanes".