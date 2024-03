Aragonès avança les eleccions al Parlament pel 12 de maig després del rebuig als pressupostos

Canvi inesperat de guió a la política catalana. Després del sorprenent "no" dels Comuns a la tramitació dels pressupostos del Govern, el president Pere Aragonès ha decidit avançar les eleccions al Parlament al 12 de maig, quatre setmanes abans dels comicis europeus. Aragonès ha canviat d'opinió i ha acceptat no esgotar la legislatura, quan fins ara sempre havia manifestat que era el seu objectiu.

L'avenç electoral implicarà que els catalans acudeixin a les urnes sense que hi hagi l'aprovació definitiva de la llei d'amnistia -encara no haurà tornat al Congrés després del seu pas pel Senat-, cosa que torpedina qualsevol opció de Carles Puigdemont de poder fer campanya físicament a Catalunya i, probablement, comportarà que Junts opti per un altre candidat. En qualsevol cas, en la compareixença institucional per anunciar les eleccions, Aragonès ha plantejat els comicis com un duel entre ERC, el seu partit, i el PSC que lidera Salvador Illa.

El cap de l'executiu català ha lamentat "les línies vermelles i els vetos creuats": "No han estat contra el Govern, han estat contra els ciutadans de Catalunya". Aragonès ha defensat que el Parlament ha rebutjat uns comptes expansius que eren uns "bons pressupostos" que, com ha recordat, incloïen milions d'euros més en la lluita contra la sequera, així com per millorar l'educació, la salut, l'habitatge, la cultura i la llengua, o la recerca i la innovació, entre altres. La decisió s'ha pres "amb l'objectiu que Catalunya es pugui dotar d'un Govern de molta més força" i "sense dependència dels immobilistes".

El president ha recordat que sempre havia dit que volia allargar la legislatura, però finalment ha avançat els comicis després que el Parlament hagi rebutjat tramitar els pressupostos pactats amb i PSC, arran del veto dels comuns pel Hard Rock. "Catalunya es mereixia una legislatura sencera. I també mereixia els millors pressupostos possibles", ha sostingut en una compareixença després del Consell Executiu extraordinari.