"No anem gens bé", ha sentenciat el vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès, aquest matí en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. "Estem en unes setmanes que hem anat reduint els casos, el repunt no és puntual sinó que torna a haver-hi una escalada. Haurem de fer un pas enrere", ha detallat Aragonès. Davant de la pregunta de si se suspendrà el Nadal, el vicepresident ha matisat: "Suspendre el Nadal, no. S’ha de fer diferent". D'aquesta manera ha reforçat el missatge de la consellera de Salut, Alba Vergés, i el del secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon. D'altra banda, ha explicat que el Govern està negociant amb l'Executiu estatal ajudes directes per als autònoms, a més de mesures de suport per a la restauració i hosteleria.



Tot i les advertències, Aragonès no ha volgut avançar les mesures o canvis del pla de Nadal, les quals s'anunciaran entre aquest dijous o divendres. "Espero que no hi hagi filtracions, hem de posar moltes coses sobre la taula. S'ha de treballar amb la màxima concreció", ha advertit Aragonès, recordant la filtració de l'esborrany del pla de reobertura, la qual va provocar un conflicte entre els socis de Govern. La reunió de l'Executiu per establir les noves mesures i retificar-les en el Procicat està prevista per la una del migdia d'aquest dijous.

Ha asseverat que, per fer aquestes modificacions, no només tindran en compte el criteri sanitari, sinó l'econòmic i social i l'emocional. "La fatiga pandèmica és un dels elements que tenim. No és el mateix prendre una mesura ara que les mesures de preníem al mes de març", ha explicat. Aragonès ha negat que l'anunci del pla de Nadal fos prematur, si no que el van treballar "amb antelació" i que "ara s'ha de seguir treballant".



Respecte a les ajudes que estan negociant amb el Govern espanyol, Aragonès ha especificat que a l'octubre ja va enviar una carta a Pedro Sánchez per reclamar-li les ajudes a la restauració. "Hi estan treballant, però no està aprovat", ha revelat. "La nostra voluntat és que hi hagi més pressupostos per ajuda als autònoms, però dependrà de la situació econòmica", ha avançat. En aquest sentit, ha explicat que depenent dels indicadors econòmics resoldran si l'ajuda ha de ser "total o sectorial". Tot i que del juny al setembre l'economia ha crescut un 16% respecte al que va créixer l'any anterior, caldrà veure aquest últim trimestre de l'any", ha augurat.

Respecte a la Casa Reial, Aragonès ha tingut dues consideracions. En primer lloc, tot i que espera que el rei emèrit es recuperi de la Covid-19, insisteix que ha de "rendir comptes" i ha repetit que considera la Casa Reial una "organització criminal" i una "institució antidemocràtica". D'altra banda, ha dit que no acudirà a la visita de la setmana vinent de Felip VI i el president del Govern espanyol Pedro Sánchez a la planta de SEAT de Martorell perquè no vol assistir a cap acte que serveixi per "blanquejar la monarquia". En canvi si té previst participar en l'acte de Foment en què intervindrà el cap de l'Executiu espanyol.