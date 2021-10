Aragonès comparteix les exigències de Junts pels pressupostos generals però vol que s'incorporin a la taula de diàleg

En la darrera sessió de control al president de la Generalitat, Pere Aragonès va reclamar a Junts una proposta de punts concrets per fer efectiva la negociació conjunta de l'independentisme perals pressupostos generals de l'Estat que demanda el soci de Govern d'Esquerra. Aquest dimecres el portaveu del grup parlamentari de Junts, Albert Batet ha portat fets els deures i ha plantejat a Aragonès una plataforma conjunta de negociació concentrada en cinc punts.

Després de carregar contra el projecte de pressupostos generals de l’Estat, Batet ha insistit en negociar "amb tota la força" de l'independentisme al Congrés i ha demanat que l'aprovació dels comptes estatals se supeditin a un "avenç constatable de la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat". Els cinc punts que Junts planteja per fer possible l'acció conjunta de l'independentisme suposen exigir al Govern espanyol el manteniment dels fons extraordinaris per fer front a la lluita contra la pandèmia de la Covid. La cogestió dels fons europeus per la reconstrucció, els Next Generation. Aconseguir garanties de compliment de les inversions de l'Estat a Catalunya. La defensa del català a la nova llei estatal de l'audiovisual. I el compromís per al traspàs de la gestió de Rodalies. Aquest últim punt ha suposat una clara contradicció de Batet amb el vicepresident del Govern i dirigent de Junts, Jordi Puigneró, que minuts abans havia desvinculat la negociació sobre el traspàs de Rodalies de la negociació dels pressupostos generals.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha respost que "les propostes les podem compartir", en relació als cinc punts proposats per Junts. Tot afegint que "estic convençut que tots els diputats -independentistes- ho defensaran" al Congrés. Aragonès ha admès també que calen avenços en la resolució del conflicte, però ha fet una demanda a Junts: "Torno a allargar la ma perquè se sumin a la taula de negociació de govern a govern". "Aquesta és la millor manera per aconseguir avenços" en la resolució del conflicte ha reblat Aragonès. Exigència a la qual Batet ha replicat expressant la voluntat de Junts de dialogar i demanant "aixecar el veto" a les persones que va proposar Junts per la negociació, entre les quals hi havia els expresos Jordi Sànchez i Jordi Turull.

El tema pressupostari ha marcat bona part de la sessió de control al president Aragonès celebrada al Parlament aquest dimecres. El cap de l'oposició i líder del PSC, Salvador Illa, ha reclamat a Aragonès que presenti els pressupostos de la Generalitat pel 2022. Illa ha criticat la tardança ja que normativament haurien d'estar presentats abans del 10 d'octubre. I també el fet que no s'hagin presentat pressupostos en l'exercici actual. Aragonès ha respost amb el compromís que els pressupostos de la Generalitat seran aprovats al Consell Executiu i entraran al Parlament a principis de novembre "i entraran en vigor l'1 de gener". Aragonès també ha exigit als socialistes el compliment de les inversions compromeses en el pressupost general de l'Estat que es van aprobar amb l'acord entre el Govern del PSOE -UP i ERC.

En una tercera intervenció pressupostària, la líder del grup parlamentari d’En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha fet una defensa aferrissada del projecte de pressupostos generals del Govern espanyol. També s'ha afegit a la demanda del traspàs de Rodalies i s’ha atribuït haver obert la negociació al respecte. Albiach ha demanat una aposta decidida del Govern per "un país de trens" i ha exigit "enterrar definitivament el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat propi del negacionisme climàtic", tot criticant els últims intents del conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, de revitalitzar l'ampliació.

Aragonès ha respost sumant-se a aquesta idea del "país de trens" però ha recordat a Albiach que va ser el Govern espanyol, en què participa Unides Podem socis dels comuns, qui va aprovar el projecte d'ampliació aeroportuària que trinxava l'espai natural de la Ricarda. Aragonès ha afegit sobre els projectes ferroviaris que "necessitem el compliment pressupostari", tot assegurant que en aquests moments no es produeix "perquè qui licita i controla les obres és el Govern espanyol i els seus ens estatals". Per Aragonès els pressupostos estatals no son creïbles si no van acompanyats d'una clàusula de garantia d’execució i de compliment. I ha confrontat l'actuació del Govern que ha aprovat incloure 150 milions d’euros per inversió ferroviària en els pressupostos de la Generalitat, entre altres per fer-se càrrec del servei de Rodalies de Lleida, tal com va anunciar aquest dimarts.