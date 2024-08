Aragonès configura l'oficina d'expresident amb Helena Ricomà al capdavant

El ja expresident de la Generalitat Pere Aragonès ha començat a configurar aquest dimarts la seva oficina d'expresident, que tindrà com a cap la que fins ara havia dirigit el seu gabinet, Helena Ricomà. Segons ha publicat el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), el republicà s'emportarà també la seva secretària, Sílvia Sabat, i el cap de comunicació, Marçal Sarrats, que mantindran els càrrecs que han tingut durant els darrers anys.

Aragonès es va abaixar el sou un 15% quan va entrar a la Generalitat

Després de les eleccions, el dirigent republicà va renunciar a l'acta de diputat i va dir que s'apartava de la política. A partir d'ara Aragonès percebrà el 80% del seu sou de president, una xifra que té dret a rebre almenys durant una legislatura si no té cap altre sou o càrrec. Aragonès rebia un salari de 137.506,70 euros bruts anuals al capdavant del Govern i ara tindrà dret a cobrar 110.005,36 euros, la qual cosa equival a 9.166 euros mensuals. Cal recordar que Aragonès es va abaixar el sou un 15% quan va entrar a la Generalitat.

Passats els quatre anys de legislatura, deixarà de cobrar com a expresident, però quan es jubili tindrà dret a una pensió vitalícia del 60% del sou de president per un valor aproximat de 6.875,34 euros mensuals, tal com estableix l'estatut d'expresidents. A part de la retribució com a expresident, Aragonès té dret per llei a tenir director d'oficina, dos eventuals, escorta, un cotxe oficial, despatx i un pressupost de fins a 60.000 euros per a despeses diverses.

Nucli de confiança

Helena Ricomà havia dirigit fins ara el gabinet d'Aragonès. Abans havia dirigit el gabinet d'Ester Capella, quan era consellera del Departament de Justícia. Ricomà haurà de donar suport i assessorament a l'expresident, proporcionar-li la informació política i tècnica que sigui necessària per a l'exercici de les seves funcions i elaborar i programar la seva agenda d'activitats. Aquesta percebrà uns 80.000 euros bruts anuals.

Per la seva banda, Serrats era el cap de comunicació d'Aragonès, ja ho va ser quan el republicà era vicepresident. També va passar pel Departament d'Exterior amb Ernest Maragall al capdavant i va col·laborar a la campanya de les municipals a Barcelona. La seva tasca serà preparar les notes internes i dossiers en relació amb les activitats de l'expresident i donar suport a l'expresident en la preparació de discursos, conferències, cartes i escrits. Aquesta percebrà uns 50.000 euros bruts anuals.

Sílvia Sabat Zapater haurà de donar suport a la responsable de l'oficina en les funcions de planificació, coordinació i seguiment de les actuacions de la secretaria de despatx, arxiu i documentació de l'expresident, entre d'altres tasques.