Aragonès convoca l'ANC, Òmnium i l'AMI a una reunió per abordar la situació de l'independentisme després de la Diada

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha citat l'ANC, Òmnium i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) al Palau de la Generalitat aquest dimarts per abordar la situació política després de la Diada. Una trobada que arriba en un clima de divisió entre les entitats i els partits independentistes que s'ha accentuat per l'absència del mateix Aragonès i els consellers d'ERC a la manifestació de l'Assemblea l'11 de setembre.

L'objectiu és escoltar les propostes i compartir la visió sobre el Procés

Segons Presidència, l'objectiu de la reunió és escoltar les propostes de les entitats i compartir la visió sobre el procés d'independència. La presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, ha plantejat un dilema a les institucions demanant independència o eleccions.



Per la seva banda, Òmnium també va llançar un missatge per la Diada comprometent-se a posar un "nou marc estratègic" per a l'independentisme afegint "nous agents". I és que, segons l'entitat presidida per Antich, cal un canvi de cicle.



A la reunió de les 16.30h al Palau de la Generalitat hi assistiran la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu; el president d'Òmnium, Xavier Antich; i el president de l'AMI, Jordi Gaseni.