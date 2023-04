Aragonès defensa la gestió del Govern per afrontar la situació de sequera a Catalunya

La sessió de control al president de la Generalitat, Pere Aragonès, celebrada aquest dimecres al Parlament ha girat al voltant de dos grans temes: la situació de sequera i l'arribada de creueristes als ports catalans. Per una banda, Junts ha carregat contra el cap de l'Executiu per una gestió de la sequera "erràtica i sense lideratge" i ha avisat que impulsarà una proposició de llei amb mesures per combatre la manca d'aigua. Per la seva banda, la CUP i els comuns han defensat la necessitat de limitar els creuers ara que comença la temporada.

Sobre la situació de sequera a Catalunya, Aragonès ha defensat la gestió del Govern i s'ha mostrat disposat a escoltar "totes les propostes" davant la proposició de llei que ha anunciat el president del grup parlamentari, Albert Batet, que ha titllat de "fracàs" la cimera de l'aigua del passat 31 de març entre els partits i ha remarcat que l'Executiu "no té credibilitat". La iniciativa impulsada per Junts inclourà mecanismes per permetre contractacions d'emergència, una moratòria del règim sancionador, i concrecions i garanties en inversions.

El conseller de Territori, Juli Fernàndez, ha concretat que el Govern té previst aprovar el pla sobre la gestió de l'aigua la segona quinzena de juny. El conseller ha responsabilitzat l'anterior direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) del retard.

Per la seva banda, el president del PPC, Alejandro Fernández, ha vaticinat que aquest estiu hi haurà un transvasament d'aigua de l'Ebre cap a Barcelona per fer front a la situació de manca d'aigua. Fernández ha acusat Aragonès "d'enganyar" la ciutadania i ha defensat el Pla Hidrològic Nacional que va impulsar el PP en l'etapa de José María Aznar.

Al seu torn, Aragonès ha retret a l'oposició de "convertir la sequera en un pim-pam-pum electoral" i ha recordat que la sequera no és un moment excepcional, "perquè la manca de pluges serà estructural en un futur".

La massificació de creueristes, l'altra batalla

L'altra tema que ha centrat la sessió de control d'aquest dimecres és la massificació de creueristes als ports catalans. Tant Aragonès com la líder dels comuns, Jéssica Albiach, s'han acusat mútuament de no tenir un criteri clar sobre aquesta problemàtica. Albiach ha demanat "reduir a la meitat" el nombre de creueristes, traslladant així la petició de l'alcaldessa de Barcelona i companya del seu partit, Ada Colau. El president ha depurat responsabilitats i ha recordat que no és "una decisió unilateral del Govern", ja que "la llei portuària de l'Estat" no permet a la Generalitat decidir el nombre de creuers.

Malgrat això, Aragonès s'ha obert a limitar l'arribada de creuers als ports de Catalunya a través d'un "acord" entre tots els actors i institucions. És per això que el president ha emplaçat "tots els actors" a aprofitar una reunió convocada pel Port de Barcelona aquesta setmana per a parlar-ne. "Si ho hem de revisar, i jo en sóc partidari, revisem-ho, adeqüem-ho, fomentem els creuers d'arribada o sortida i no d'escala d'unes hores, però això es fa amb un acord", ha defensat. La diputada de la CUP Eulàlia Reguant també ha exigit retallar el nombre de creueristes.