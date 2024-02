Aragonès demana "revisar" els tractats de comerç europeus i la relació amb les grans cadenes alimentàries

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha volgut solidaritzar-se i mostrar l'acompanyament del Govern al sector de la pagesia que aquests dies es mobilitza en defensa dels seus interessos. Davant el ple del Parlament, Pere Aragonès, ha defensat que el seu executiu està oferint mesures de suport als pagesos, i ha reclamat que es "revisin" els tractats europeus de lliure comerç amb països tercers i garantir "preus justos" fent canvis en la relació que hi ha amb les grans cadenes alimentàries.

Per la seva part, Junts ha aprofitat la jornada de protestes per responsabilitzar el Govern de part del malestar del sector i reclamar "autocrítica" per la seva política agrària. Dimarts, la CUP havia demanat "ajudes immediates" a la pagesia i la nacionalització de les grans cadenes de producció.

Aragonès ha volgut defensar les mesures de suport al sector que assegura que han ajudat la pagesia en els darrers anys, i especialment des que es veuen afectats per la sequera. "El Govern hi ha treballat, amb ajuts i plans estratègics, i amb treball conjunt amb el sector, sempre dins del nostre marc competencial", ha explicat.

A més, ha volgut posar-se del costat de les reivindicacions que reclamen "preus justos" per als pagesos i acabar amb la competència que consideren deslleial perquè als productes importats no se'ls exigeixen els mateixos requisits que als produïts a Catalunya i a Europa. És per això que el president ha considerat que es "necessita una revisió dels tractats de comerç d'Europa amb tercers països", i ha demanat també canvis a la llei estatal de la cadena alimentària per a evitar que les grans cadenes puguin "fixar els preus" dels productes que se'ls paga als agricultors.

Crítiques de Junts

El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, ha dedicat la major part de la seva pregunta en la sessió de control al president a criticar l'abordatge de la sequera que ha fet el Govern, però abans ha aprofitat la seva mostra de suport a les protestes dels pagesos per carregar contra la política agrària i alimentària de l'executiu i d'ERC. "Fa zero autocrítica, i amb incompetència no arribarem enlloc", ha etzibat Batet.

Per a Junts, que Esquerra faci anys que ostenta la responsabilitat de les polítiques agrícoles -en governs amb Junts i en l'executiu en solitari- forma part de la responsabilitat de la situació del sector. "ERC porta vuit anys al Departament d'Agricultura. No sé com ho amagarà això el viceconseller de Comunicació i Estratègia. Pensen fer un mínim d'autocrítica?", ha sentenciat Batet a la seva intervenció.

Dimarts a la tarda va ser la CUP qui va demanar mesures més contundents en favor de la pagesia. El diputat Dani Cornellà va reclamar "ajudes immediates" al sector, per aclarir que "no només s'han de publicar, sinó que s'han de pagar de manera immediata". Cornellà també va exigir la nacionalització de les grans cadenes de producció i distribució i la simplificació administrativa "perquè dediquin les seves mans a treballar i no a omplir paperassa". Els anticapitalistes han assenyalat la sequera com la gota que fa vessar el got d'agricultors i ramaders.

En roda de premsa al Parlament, el diputat va denunciar que "la pagesia viu en una crisi permanent per les males polítiques que s'han fet des de la Generalitat, des dels diferents governs". El diputat de la CUP ha assenyalat com "la pagesia fa esforços per complir estrictament cada cop més estrictes mentre el mercat s'omple de productes de països amb normatives més laxes" que "rebenten preus". Als "problemes sistèmics", ha afegit, s'hi suma una "una sequera i un augment de preus desorbitat, arribant a un punt de no retorn".